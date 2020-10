Rathenow

Der ein oder andere jugendliche Bewegungsmuffel wird sich gefreut haben, dass in den ersten Corona-Monaten der Schulsport komplett heruntergefahren werden musste. Doch die meisten Schüler fanden das bedauerlich.

Auch „Jugend trainiert“, der bekannteste Schulsportwettbewerb in Deutschland überhaupt, wurde wegen der Pandemie ausgesetzt. Das Kräftemessen der besten Schulmannschaften auf Kreis-, Landes- und Bundesebene fiel ins Wasser.

„Die Bürgelschule mit ihrem Sportprofil hat darunter besonders gelitten“, sagt Ingo Drawert, Fachbereichsleiter Sport an der Gesamtschule Bruno H. Bürgel. Denn die Wettbewerbe seien stets Höhepunkte im Schulleben gewesen.

Bundesweite Aktion

Zwar ist der Wettbewerb immer noch ausgesetzt. Aber immerhin gab es am Mittwoch in Sachen schulsportlicher Aktivitäten einen Lichtblick. Die Deutsche Schulsportstiftung – Träger der „Jugend trainiert“-Initiative – hatte die Schulen zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Und die Bürgelschule war natürlich dabei.

Und wie sie dabei war. Auf dem Schulhof-Ost etwa hatten sich rund 60 Schülerinnen versammelt, um zu tanzen. Angeleitet von Toni Geißler, Trainer des Studios Family Fitness, hatten sie eine Stunde Zeit, eine Choreographie einzustudieren.

Nach anfänglicher Zurückhaltung verwandelten sich die mit Corona-Sicherheitsabstand platzierten Tänzerinnen in ein rhythmisch wogendes Ensemble. Dass sie mächtig Spaß hatten, war ihnen von weitem anzusehen.

In der Bürgel-Turnhalle fand ein Kraft-Mehrkampf statt. Quelle: Markus Kniebeler

In der Bürgel-Turnhalle ging es dagegen handfester zu. Beim Kraftmehrkampf blieb kein Muskel ungebeugt. Die Jungs etwa pumpten bei Klimmzügen und Liegestützen um die Wette. Die Mädchen kamen bei Seilsprüngen und anderen Übungen außer Puste.

„Auch wenn es zu Beginn der Krise anders aussah: Der Schulsport ist nicht tot“, sagte Ingo Drawert. „Wir wollen zeigen, das trotz Corona jede Menge möglich ist.“

Zwei Grundschulen mit von der Partie

Davon konnte man sich auch in der Rathenower Grundschule Geschwister Scholl und der Premnitzer Dachsberg-Grundschule überzeugen, die sich ebenfalls am „Jugend trainiert“-Aktionstag beteiligten.

In Premnitz war in der Turnhalle ein Hindernisparcours aufgebaut, in dem Schüler der Klassen 1-3 ihr Geschick beweisen mussten. Die Vier- bis Sechstklässler erfreuten sich mit Ball- und Seilspielen. Immer wurde darauf geachtet, dass die Klassen sich nicht vermischen.

„Bewegung ist wichtig“, sagte Sportlehrerin Katrin Schiele. Das sei am Aktionstag nicht nur in der Turnhalle bewiesen worden. Auch den normalen Unterricht hätten die Lehrer mit Bewegungsspielen aufgelockert.

Auf dem Sportplatz der Schollschule fand – erstmals in der Corona-Krise – ein Schulsportfest statt. Quelle: Markus Kniebeler

So wurde es auch in der Schollschule gehandhabt. Außerdem fand auf dem Sportplatz – erstmals seit dem Corona-Ausbruch – ein Schulsportfest statt. Es wurde gerannt, gesprungen, gekämpft. Den Kindern merkte man förmlich an, dass sie Lust hatten, sich an der frischen Luft auszutoben. „Da sieht man mal, wie wichtig Schulsport ist“, freute sich Lehrerin Angelina Hoffmann, die mit Kollegen den Aktionstag organisiert hatte.

Corona-Regeln immer im Hinterkopf

Corona vergessen hatte bei aller Freude über den Aktionstag freilich niemand. „Die Schüler bleiben im Klassenverband. Wie vorgeschrieben“, sagte Hoffmann. „Und es funktioniert.“ Dass Schulsport auch in der Krise möglich ist, das war die gute Nachricht dieses Tages. Allein die Bewegungsmuffel werden sich darüber nicht so recht freuen können.

Von Markus Kniebeler