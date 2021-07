Mit Karacho über den Hohennauener See: Darum gibt es immer mehr Beschwerden

Hohennauen/Semlin

Auf dem Hohennauener See liegt das Wasser ruhig. Die Sonne strahlt. Auf dem See sind einige Boote – mit und ohne Motor – unterwegs. Plötzlich jault ein Bootsmotor auf und eine Yacht schießt förmlich über das Wasser. Dann kracht es. Die Yacht ist mit einem von Hand betriebenen Boot zusammengestoßen. Das kleinere Gefährt hat Totalschaden. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Fazit: Die Yacht war zu schnell unterwegs – ein Fall für die Wasserschutzpolizei.

Das ist alles schon einige Jahre her. Das Problem besteht weiter. „Am Hohennauener See wäre es so schön, ohne rasende Motorboote wäre es eine Idylle“, klagt Marcella Rubach auf dem Facebookportal „Leben in Rathenow“. Sie und ihr Mann Hartmut Rubach sind begeisterte Segler. Die Boots-Raser verursachen Wellen, die dafür sorgen, dass die kleineren Segelboote gegen die Anlegestege krachen. Das hinterlässt Schäden an den Booten und am Steg.

Schnelle Jetskis

Schnell unterwegs sind auch die Jetski-Fahrer. Auf dem Hohennauener See wird es also langsam eng, zumal auch immer mehr Hausboote das Wasser kreuzen.

Auf einer Länge von 8,8 Kilometern und einer Gesamtfläche von 524 Hektar erstreckt sich der Hohennauener-Ferchesarer See. Wobei mit 427 Hektar der weitaus größte Teil des Sees zur Hohennauener Gemarkung gehört. Segelboote, Motorboote, Paddelboote und Kanus sorgen besonders am Wochenenden für viel Betrieb auf dem Wasser. Es wird zunehmend enger und vor allem gefährlicher auf dem See.

Segler fühlen sich durch die Motorboot-Raser gestört. Quelle: Privat

Wie schnell man auf dem See fahren darf, ist in der Verordnung für die Schifffahrt auf den schiffbaren Gewässern des Landes Brandenburg geregelt. Dort heißt es „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem Ufer beträgt für Fahrzeuge und Verbände 12 Kilometer pro Stunde, für Kleinfahrzeuge 15 Kilometer pro Stunde, in den Uferrandzonen, und damit in einer Entfernung von bis zu 5 Metern vom Ufer, 7 Kilometer pro Stunde, soweit das Gewässer (...) eine Mindestbreite von über 250 Metern hat, ab einer Entfernung von 100 Metern zum Ufer für Fahrzeuge und Verbände 15 Kilometer pro Stunde, für Kleinfahrzeuge 25 Kilometer pro Stunde.

Ärgerliche Wellen

„Es gibt für die Boote eine Geschwindigkeitsbeschränkung, an die hat sich jeder der ein Boot führt, eigentlich zu halten“, betonen die Rathenower Segler. „Aber es tun einige eben nicht und Paddelbootfahrer, in denen Kinder sitzen, fühlen sich auch nicht sicherer, wenn an ihnen vorbeigerast wird und es eine Welle gibt.“ Diese Wellen haben auch schon die Kutterruderer des Seesportvereins geärgert, wenn sie trainieren. Sie sind inzwischen nicht mehr auf dem See unterwegs und ziehen ihre Runden auf der Havel.

„Wenn man dort im Restaurant beim Essen sitzt oder am Strand liegt, sind laute Boote schon recht nervig. Das stört – von den Wasservögeln mal ganz zu schweigen“, betont Jens Gericke in der Debatte auf dem Facebook-Portal.

Erholsam sind laute Boots- und Jetskimotoren auch nicht für Badegäste. Rücksicht wäre das Zauberwort, so dass jeder seinem Hobby nachgehen kann.

Die Wasserschutzpolizei auf dem Hohennauener See. Quelle: Norbert Stein

Wenn Bootsfahrer zu schnell unterwegs sind, ist das ein Fall für die Wasserschutzpolizei. Die kann in und um Rathenow aber auch nicht jeden Tag kontrollieren. Seit die Wasserschutzpolizeistation in Rathenow nicht mehr besetzt ist, wird auf dem See kaum noch kontrolliert, hatten sich schon Kommunalpolitiker aus Seeblick beklagt. Wahrscheinlich sei dies schon aus Zeitgründen nicht mehr möglich, sagen zudem andere Kommunalpolitiker der Anrainergemeinden am Seeufer. Aber die Geschwindigkeit der Jetskifahrer könne man auch vom Ufer aus messen.

Gefährdete Schwimmer

Rund 20 000 Kontrollen nehmen Beamte der Polizeidirektion West Jahr für Jahr auf dem Wasser vor.

Allerdings weisen Tourismusanbieter darauf hin, dass es im Westhavelland für jeden etwas gibt. Der Hohennauener See ist für Motorboote, Segelyachten und andere Fahrzeuge dieser Art ausgelegt, auf anderen Gewässern sind Boote mit Motorenantrieb verboten. Weil aber auf dem Hohennauener See Badende und Bootsfahrer gemeinsam auskommen müssen, sollten alle auf dem Wasser aufeinander achten. Zumal es immer wieder Schwimmer gibt, die vom Semliner Bauerndeich hinüber zum ehemaligen Ferienschiff schwimmen.

Andere Meinungen

Es gibt diejenigen, die Geschwindigkeitsbeschränkungen für Motorboote nicht nachvollziehen können („Wollt ihr keine Boote?“). Und diese Gruppe trauert auch einer Wasserskistrecke nach, die einst auf dem Hohennauener See geplant war. Diese sollte auf Höhe von Hohennauen und Wassersuppe eingerichtet werden. Kommunalpolitiker der Gemeinde Seeblick konnten sich dafür nicht erwärmen. Später kamen dann die Jetski auf das Wasser.

Die Kanuten des Rathenower Wassersportvereins ziehen einen Wasserskifahrer – ohne Motorenkrach. Quelle: Heike Wilisch

Wie viel Spaß Wasserskifahren hinter einem von Hand betriebenen Boot machen kann, beweisen übrigens die Kanuten vom Rathenower Wassersportverein. Sie haben schon öfter einen Wasserskifahrer gezogen – ganz ohne Motorgeräusch und nicht zu schnell. Schön anzusehen ist es außerdem.

Von Joachim Wilisch