Mit Mäxchen: so lernen Mädchen und in der Havelbus-Schule, wie man Bus fährt

Rathenow

Mäxchen und immer wieder Mäxchen. Bei der Havelbus-Schule ist die Puppe, so groß wie ein Kind in der ersten Klasse, der Sitzenbleiber – und das seit 28 Jahren. Genauso lange ist Andreas Plessow Lehrer an der Havelbus-Schule. Das Verkehrssicherheitsprojekt der Havelbus Verkehrsgesellschaft ist aus den ersten Stunden im Sachkundeunterricht für Erstklässler nicht mehr wegzudenken, ebenso wenig wie Andreas Plessow.

Schulanfang bedeutet für alle ABC-Schützen oft viel Neues, dazu gehört auch der Weg in die Schule. An dem Havelbus-Schulprogramm nehmen in diesem Jahr Kinder aus 30 Schulen mit 79 Klassen teil. Vor eineinhalb Wochen wurden die Kinder eingeschult.

Große Herausforderungen

Am Tag, an dem der Bus der Havelbus-Schule eintrifft, lernen die Kinder, wie man in den Bus einsteigt, einen Fahrschein löst und sich sicher im Bus verhält. Für viele Mädchen und Jungen heißt die Fahrt im Schulbus auch, erstmals ohne Eltern unterwegs zu sein. „Das sind für Schulkinder große Herausforderungen“, weiß Silke van Ballaer, Sprecherin der Havelbus Verkehrsgesellschaft. In diesem Jahr war der Auftakt für den Unterricht im und am Bus an der Grundschule Am Weinberg in Rathenow. Die Mädchen und Jungen wurden von Andreas Plessow und Busfahrer Christian empfangen. Zum Auftakt des Unterrichts in der Havelbus-Schule war außerdem Henning Kellner von der Verkehrswacht Havelland gekommen. Die Verkehrswacht unterstützt das Projekt ebenso wie die Mittelbrandenburgische Sparkasse.

HAndreas Plessow und „Mäxchen“. Quelle: Joachim Wilisch

Der Hit, den Andreas Plessow während des Unterrichts vor und im Bus präsentiert, ist ein Zauberkoffer, auf den die Kinder erfahrungsgemäß stets besonders gespannt sind. Damit die Spannung steigt, wird der Koffer erst einmal in der Ecke stehen bleiben. Gleich neben „Mäxchen“ – der nach 28 Jahren eigentlich wissen sollte, wie das mit dem Busfahren funktioniert. Aber irgendwie kapiert er es nicht.

Mit Routine

Andreas Plessow erklärt den Kindern, woran man einen Busfahrer erkennt. „Blaue Hosen, blaues Hemd, Krawatte.“ In der Schulstunde am und im Bus wird alles erklärt: Türenfunktion, Piktogramme, Gefahren beim Ein- und Ausstieg, Regeln während der Fahrt. Andreas Plessow arbeitet das mit Routine ab und mit Spaß an der Sache. Spannend wird es, wenn die Kinder im Bus sitzen und der Fahrer zu einer kleinen Rundtour aufbricht. Zwischenstation ist am Bahnhof.

Henning Kellner von der Verkehrswacht (re.). Quelle: Joachim Wilisch

Hier wird am Ende eines Busbahnsteiges das Aussteigen geübt. Jedes Kind hat eine Memorykarte, auf der ein Tier abgebildet ist. „Hasenhöhle“, ruft Christian in den Lautsprecher. Die Kinder, die eine passende Memorykarte haben, steigen aus: Aussteigeknopf drücken, langsam zur Tür, beim Aussteigen festhalten, nach links und rechts gucken und dann raus – auf keinen Fall rennen. Zur Belustigung aller zeigt An-dreas Plessow einmal, wie es nicht gemacht wird. Er stürzt in einer gekonnten Einlage aus dem Bus und in das Wartehäuschen. Die Kinder johlen.

Alle Kinder sind ausgestiegen nun lernen sie, wo man stehen muss, bis der Bus kommt. „Mäxchen“ demonstriert, wie es nicht geht – und wird fast vom Bus überfahren, weil er zu nah dran steht. Zum Glück gibt es Andreas Plessow, der rettet seinen Schüler.

Kleine Geschenke

Der Unterricht ist zu Ende und nun gibt es noch eine Überraschung für die Kinder. Jeder erhält eine Urkunde und ein Malheft. „Das kann man auch später im Unterricht noch einmal verwenden“, sagt Silke van Ballaer. Allerdings öffnet sich die Zauberkiste mit den Malheften und einem Lineal nicht von alleine. Drei Zauberwörter muss man kennen: „Beim Aussteigen den Aussteigeknopt drücken“ – „Immer festhalten“ – „Nicht schubsen und rennen“. Wie gut die Kinder das in den 90 Minuten gelernt haben, müssen sie nun an der Endhaltestelle – wieder die Schule – zeigen. Es funktioniert ganz ordentlich. Die Kinder dürfen die Busfahrscheine, mit denen sie geübt haben, behalten. Sie sind zugleich der Gutschein für eine weitere kostenfreie Busfahrt.

Unterricht an der Haltestelle. Quelle: Joachim Wilisch

Für die Kinder, die nun wissen, wie man sich in einem Bus verhält, ist das Thema Verkehrserziehung noch lange nicht zu Ende. In den Folgejahren gibt es Fahrrad-Test mit der Verkehrswacht – und auch die Regeln, die die Havelbus-Schule vermittelt, müssen irgendwann wiederholt und vertieft werden.

Andreas Plessow pustet durch. Der Ausbilder bei Havelbus ist es gewohnt, zu unterrichten. Die Havelbus-Schule tourt nun regelmäßig durch den Kreis – 30 Haltestellen sind es.

Von Joachim Wilisch