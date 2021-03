Havelland

Systematische Erfassungen von rastenden Wasservögeln haben in Deutschland eine lange Tradition und reichen bis Ende der 1940er-Jahre zurück. Gezählt wird in den Wintermonaten, weil sich in der Zeit viele der eng an Gewässer gebundenen Wasservogelarten auf wenige Gebiete konzentrieren und ihre Zugbewegungen ein Minimum erreichen.

Auch im Naturpark Westhavelland findet in den Wintermonaten alle zwei Wochen ein Monitoring der rastenden Wasservögel statt. Die MAZ begleitete den Naturparkranger Thomas Klinner auf seiner Zählung vorigen Montag im Bereich Premnitz, Milow, Jerchel, Marquede, Bahnitz, Kützkow und Nitzhahn. Beim Start der Tour erfuhren wir erst einmal einiges zur Person des Naturparkrangers.

Starternde Graugans auf den überfluteten Wiesen im Naturpark Quelle: Jürgen Ohlwein

Thomas Klinner ist gebürtiger Havelländer und hat seine Kindheit und Jugend bis zum 18. Lebensjahr im havelländischen Paulinenaue verbracht. Anschließend absolvierte er seinen Zivildienst in der Vogelschutzwarte in Wilhelmshaven.

„Dort hat meine Begeisterung für die Ornithologie begonnen. Nach dem Zivildienst zog ich nach Oldenburg und studierte Biologie. Hier promovierte ich zum Thema Singvogelzug. In Wien studierte ich weitere zwei Jahre Wildtier-Ökologie. Ich habe außerdem Studien an Papageien in Ecuador, Sturmvögel auf Malta und Rotbauchwürger in Südafrika durchgeführt“, erzählt Thomas Klinner.

Seit dem 1. Januar arbeitet Thomas Klinner als Naturparkranger im Naturpark Westhavelland. „Viele haben mich gefragt, warum ich mich mit meiner Qualifikation auf die Stelle als Naturparkranger beworben habe. Ich wollte nicht am Schreibtisch sitzen. Ich wollte die meiste Zeit draußen in der Natur arbeiten. Das ist hier möglich.“

Während wir im Auto mit dem neuen Naturparkranger über seine Person plaudern, erreichen wir den ersten festen Zählpunkt an der Havel in Premnitzer Hafen. Mit Fernglas und Spektiv sucht Thomas Klinner den Flussverlauf und die Uferbereiche nach Wasservögeln ab.

Dr. Thomas Klinner schaut durchs Spektiv nach Wasservögeln Quelle: Jürgen Ohlwein

Das Ergebnis an der ersten Zählstelle ist überschaubar. Einige wenige Blässgänse, ein Kormoran und ein paar Stockenten sind zu sehen. „Vor einigen Wochen, als es richtig kalt war und die Überflutungsgebiete auf den Wiesen zugefroren waren, hielten sich hier noch sehr viele Wasservögel auf, weil hier die Havel noch offene Wasserstellen hatte“, erzählt Thomas Klinner.

Weiter geht es Richtung Milow. Das erste, was Thomas Klinner entdeckt, sind allerdings keine Wasservögel, sondern drei große Plastikbags gefüllt mit Dämmmaterial. Umweltsünder haben diese offenbar am Weg am Rande des Naturschutzgebietes entsorgt.

Plastikbags voll mit Dämmmaterial einfach in der Natur entsorgt Quelle: Jürgen Ohlwein

„Das ärgert mich richtig. Der Werkstoffhof ist nicht einmal zehn Kilometer entfernt. Leider ist es selten möglich, die Verursacher ausfindig zu machen. Da bleibt uns nichts weiter übrig, als das dem Ordnungsamt zu melden. Wir werden aber in diesem Jahr viele Kontrollfahrten in unsere Gebiete machen. Wenn Umweltsünder erwischt werden, können sie sich auf eine saftige Geldstrafe gefasst machen“, erklärt Thomas Klinner verärgert.

Auffällig ist, dass der Naturparkranger auf der Tour nicht nur nach Wasservögeln Ausschau hält. Immer wieder notiert er den ein oder anderen Greif- oder Singvogel. „Natürlich nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir unterwegs sind, auch andere Vögel zu lokalisieren und zu erfassen“, so der 34-jährige Naturparkranger.

Auch Silberreiher fühlen sich auf den überfluteten Wiesen im Westhavelland wohl Quelle: Jürgen Ohlwein

Als wir die überschwemmten Wiesen und Felder rund um Jerchel, und Marquede erreichen, nimmt die Anzahl der Wasservögel zu. Graugänse und Blässgänse sind am häufigsten anzutreffen. Einige Zählungen macht Thomas Klinner aus dem Auto heraus, um die Vögel nicht aufzuschrecken.

Je länger wir unterwegs sind, desto größer die Artenvielfalt, die wir beobachten können. Silberreiher, Graureiher, Blässhühner und Kraniche gesellen sich zu den Gänsen, die jetzt immer zahlreicher werden und auch immer schwieriger zu zählen sind.

Auch einige Seeadler, Rotmilane und Mäusebussarde sind auf der Jagd. Sogar zwei Bekassinen bekommen wir zu sähen.

Viele Blässgänse auf den Wiesen des Naturparks Westhavelland Quelle: Jürgen Ohlwein

Was aber geschieht eigentlich mit den Daten zu den gezählten Wasservögeln? Der Naturparkranger meldet die Zählergebnisse an den International Waterbird Census (IWC). Der IWC koordiniert und analysiert die Daten auf internationaler Ebene. „Diese bilden eine wichtige Grundlage für den internationalen Schutz von Wasservogelpopulationen und ihrer Lebensräume“, erklärt Thomas Klinner.

Als wir durch die Zählgebiete fahren, merken wir erst, wie groß der Naturpark Westhavelland ist. Dabei sind wir heute nur in einem kleinen Gebiet des Naturparks unterwegs. „Uns unterstützen viele ehrenamtliche Vogelfreunde bei den Zählungen. Jeder hat sein Gebiet, in dem er für die Zählung zuständig ist. Sie sind natürlich für uns eine große Hilfe sind“, erklärt Thomas Klinner.

Mittlerweile geht der Zähltag zu Ende. Am Schluss stehen unter anderem 542 Blässgänse, 120 Lachmöwen, 48 Krickenten, 40 Graugänse, Reiherenten, 35 Reiherenten, 12 Weißwangengänse, 57 Stockenten, um nur einige zu nennen.

Was Thomas Klinner und seinen Kollegen besonders am Herzen liegt, ist der Umgang mit der Natur. „Wir wollen den Menschen nicht aus der Natur aussperren. Im Gegenteil. Allerdings sollte man sich dann dort auch vernünftig verhalten. Gerade zur Zeit der Wiesenbrüter ist es wichtig, die Wege nicht zu verlassen. Auch Hunde sollten angeleint werden. Deshalb führen wir auch stetig Kontrollfahrten in den Schutzgebieten durch“, so Thomas Klinner.

Thomas Klinner ist in seiner Heimat Havelland wieder angekommen und fühlt sich sichtbar wohl. „Ich habe ja im Winter angefangen, da ist die Landschaft noch recht trist im Westhavelland. Ich freue mich schon sehr auf den Frühling, wenn die Natur sich von ihrer schönsten Seite zeigt und viele Vögel zu sehen und zu hören sein werden“, verrät der Naturparkranger abschließend nach unserer Tour zur Wasservogelzählung im Naturpark Westhavelland.

Von Jürgen Ohlwein