Rathenow

Das Impfen ist nach einhelliger Meinung der Experten die einzige Methode, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Allerdings haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass es selbst Berechtigten nur unter größten Schwierigkeiten gelingt, einen Impftermin zu bekommen.

Beate Kämmerling, Geschäftsführerin der Pflegeteam Havelland GmbH, hat das schon im Dezember beobachtet. Viele der Kunden, die von ihrem Pflegeteam ambulant betreut werden, gehören zu der Gruppe der über 80-Jährigen. Und über 80 Prozent aus dieser Gruppe hatten den Wunsch nach einer Impfung geäußert. Doch den allerwenigsten gelang es, einen Termin zu organisieren. Über die notorisch überlasteten Telefon-Hotlines war kein Durchkommen. „Und mit einer Internetbuchung sind ältere Menschen heillos überfordert“, so Kämmerling.

Zusätzlich abschreckend wirkte die Tatsache, dass die Impfungen entweder in Potsdam oder Brandenburg verabreicht werden. „Wenn man keine Angehörigen hat, die einen hinfahren, hat sich die Sache erledigt“, so Kämmerling. Weil sie sich mit dieser Situation nicht abfinden wollte, ergriff die Geschäftsführerin die Initiative. Über das Impfzentrum in Brandenburg/Havel stellte Kämmerling die Anfrage, ob eines der mobilen Impfteams des DRK-Landesverbandes in Rathenow aktiv werden könnte.

Erlösende Nachricht

Anfang März kam die erlösende Nachricht. Nachdem die Teams anfangs nur in der vollstationären Pflege tätig waren, wurde das Angebot später auf ambulante Wohnformen der Pflege ausgedehnt. Und da das Pflegeteam Havelland eine Senioren-Wohngemeinschaft in der Forststraße betreut, war diese Voraussetzung erfüllt.

Zwei Impfteams – bestehend aus einem Sanitäter und zwei Bürokräften je Team – werden am 1. April nach Rathenow kommen. Und nicht nur die Mieter der WG impfen. „Es besteht die Möglichkeit, aufzustocken“, sagt Kämmerling. Insgesamt 90 Dosen können so am kommenden Donnerstag verimpft werden.

Neben den fünf bislang ungeimpften Mitgliedern der WG kommen 23 Bewohner der ASB Wohnstätte am Körgraben in den Genuss der Impfung sowie die zuvor ausgewählten Kunden des Pflegeteams. Außerdem erhalten die noch nicht geimpften Pflegekräfte des Pflegeteams das Vakzin des Herstellers Biontech.

Zwei Ärzte aus Rathenow impfen

Voraussetzung dafür, dass sich die Impfteams auf den Weg machen, ist, dass sich vor Ort Mediziner finden, die die Impfungen vornehmen. Die Rathenower Internisten Hauke Czyborra und Sabine Schorr ließen sich nicht lange bitten. Sie werden am kommenden Donnerstag in Kooperation mit den Impfteams die Spritzen setzen.

Momentan organisiert das Pflegeteam den Transport der ambulanten Patienten. „Wir holen jeden, der für die Impfung angemeldet ist, zu Hause ab und bringen ihn auch wieder zurück“, so Kämmerling.

Aber warum dieser Aufwand? Wo sich doch eigentlich jeder selber kümmern kann. „Das können viele unserer Kunden eben nicht“, sagt Kämmerling. „Unser Auftrag ist es, zu helfen“, begründet sie ihr Engagement. Eine Impfung könne der entscheidende Schritt sein zurück in entspannteres Leben. „Wenn wir unseren Kunden diesen Schritt ermöglichen können, dann tun wir das.“ Übrigens sind die 90 Impfdosen, die das Impfteam am 1. April nach Rathenow bringt, komplett verplant.

Von Markus Kniebeler