Mögelin

Endlich wieder unbeschwert und ohne Maske feiern. Das haben sich viele Leute im Westhavelland in den vergangenen zwei Jahren gewünscht. In Mögelin erfüllte sich am Sonnabend beim Osterfeuer dieser Wunsch. Viele Mögeliner, aber auch Rathenower und Premnitzer folgten der Einladung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Mögelin und besuchten das Osterfeuer des Vereins.

Der Förderverein hatte sich einige tolle Attraktionen zu dem Anlass ausgedacht: „Wir organisieren jedes Jahr das Sommerfest und die Halloween-Party hier im Ort. Leider konnten wir in den letzten zwei Jahren nicht so feiern, wie wir es gerne getan hätten. Das Osterfeuer ist das erste Fest, zu dem die Besucher ohne Maske gemeinsam feiern und ihre erste Bratwurst in diesem Jahr im Freien genießen dürfen“, sagte Olaf Lück vom Förderverein der Feuerwehr Mögelin.

Kinder und Erwachsene erfreuten sich am Mögeliner Osterfeuer. Quelle: Jürgen Ohlwein

Förderverein hat 225 passive Mitglieder

Der Verein wurde 1991 gegründet und hat derzeit 225 passive Mitglieder, die den Verein unterstützen. Die Feuerwehr selbst wurde 1924 gegründet. „Wir feiern in zwei Jahren unser 100-jähriges Bestehen. Da beginnen langsam die Vorbereitungen“, so Olaf Lück.

Natürlich gibt es in Mögelin auch eine Jugendfeuerwehr. Zur Jugendfeuerwehr gehören sieben Jungen und Mädchen. „Bei uns können die Kinder ab 10 Jahren Mitglied in der Jugendwehr werden. Sie werden in die Veranstaltungen mit eingebunden“, berichtet Jugendwart Harald Schwartze.

Kiana und Devin verkaufen Popcorn beim Mögeliner Osterfeuer. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jugendfeuerwehr verkauft Zuckerwatte und Popcorn

Beim Osterfeuer war die Jugendfeuerwehr aktiv dabei. So waren die zehnjährige Kiana und der siebenjährige Devin für das Popcorn zuständig. „Ich habe schon öfter auf dem Fest Popcorn verkauft. Das macht mir richtig Spaß. Auch in der Jugendwehr bin ich sehr gern aktiv. Hier lerne ich alles, was ich später als Feuerwehrfrau wissen muss. Unser Jugendwart erklärt uns alles ganz genau, damit wir es verstehen“, so Kiana.

Was sich der Förderverein auch auf seine Fahnen schreiben kann, ist die Nachhaltigkeit beim Osterfeuer. „Wir benutzen nur Mehrwegbecher und -tassen. Damit die nicht in der Natur landen, müssen die Besucher drei Euro Pfand zahlen. So gelangt weniger Plastik in unsere Umwelt und das Aufräumen hinterher ist auch einfacher. Früher hatten wir viele Säcke, in den der Müll war, den wir aufgesammelt haben. Das fällt jetzt weg“, so Olaf Lück. Zu einem Osterfeuer gehört ein Osterschnaps.

Einwegbecher und Tassen für weniger Umweltbelastung am Getränkestand bei Norbert Peterson. Quelle: Jürgen Ohlwein

Feuerwehr mit eigenem Schnapssortiment

Auch hier hat sich die Mögeliner Feuerwehr etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir haben in Berlin eine Firma gefunden, die Feuerwehretiketten von verschiedenen Schnaps- und Likörsorten herstellt. Jetzt haben wir unser eigenes Schnapssortiment mit acht verschiedenen Schnäpsen und Likören und einem eigenem Etikett von der Mögeliner Feuerwehr“, so Olaf Lück.

Um die Besucher in die richtige Stimmung zu bringen und zum Tanzen zu animieren, hatte DJ Jens seine Anlage aufgebaut. Jens Grosdew ist seit vielen Jahren als DJ auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten unterwegs. Bei Veranstaltungen der Feuerwehr in Mögelin legt er ebenso auf.

DJ seit der Schulzeit

„Ich bin seit der Schulzeit DJ. Zwischendurch habe ich 15 Jahre Pause gemacht. Seit Mitte der 90er-Jahre bin ich wieder am Mischpult und unterhalte meine Gäste“, so Grosdew, der mit seiner Musik die Besucher mit musikalischen Leckerbissen in den abendlichen Sonnenuntergang begleitete und damit der Stimmung noch einmal eine ganz besondere Atmosphäre verlieh.

DJ Jens Grosdew unterhielt die Gäste musikalisch. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine, die das Osterfeuer mit ihrem Mann und ihren drei Kindern genoss, war Sandra Moldenhauer. „Ich habe hier jahrelang gewohnt und bin dann nach Premnitz gezogen. Mein Mann spielt hier beim Mögeliner FC Fußball. Ich finde es toll, dass es hier auch was für Kinder gibt. Die Hüpfburg sehe ich hier das erste Mal. Es wurde Zeit, dass man endlich wieder rausgehen und feiern kann. Ganz besonders für die Männer und Kinder ist das wie eine Befreiung“, meint sie.

Mögeliner Kirche im bunten Licht

Ein Highlight gab es dann noch zum Einbruch der Dunkelheit. Der Rathenower Lichtdesigner Danny Musial tauchte die Mögeliner Kirche in buntes Licht.

Nicht nur in Mögelin war das Osterfeuer ein gut besuchtes Fest. In allen Dörfern der Region gab es weitere Osterfeuer. Nachdem diese zwei Jahre lang nicht brennen durften, kamen 2022 besonders viele Westhavelländer an den Feuerstellen zusammen.

Osterfeuer im Sonnenuntergang. Quelle: Jürgen Ohlwein

Das Wetter passte, alle waren glücklich und sehr zufrieden. So feierten die Mögeliner bis tief in die Nacht.

Von Jürgen Ohlwein