Möthlow

Schaurig ging es am Wochenende im kleinen Möthlow der Gemeinde Märkisch Luch zu. Kleine Monster und Geister zogen mit Laternen durch die Straßen. Was sich wie in einem Gruselfilm anhört, entpuppte sich als das erste Möthlower Halloween-Fest. Zahlreiche Besucher aus dem Dorf kamen zu der Veranstaltung, ebenso wie Gäste aus der Region.

Freizeitverein und Ortsbeirat haben eingeladen

Eingeladen hatte der Freizeitverein Möthlow gemeinsam mit dem Ortsbeirat. „Wir haben uns einiges einfallen lassen, um die Gäste ein wenig in Halloween-Stimmung zu bringen“, erklärte Ortsvorsteher Volker Schönfeld. Auf Facebook habe man zuvor „noch Mal ordentlich die Werbetrommel gerührt“.

Los ging es mit einem Fackelzug für die Kinder am Dorfanger. Zahlreiche kostümierte Kinder aus Möthlow und den Nachbardörfern fanden sich hier bereits ein. Gewappnet mit Laternen ging es mit der Buschower Feuerwehr einmal durchs Dorf und wieder zurück zum Dorfanger.

Timmi und Lenny wollen noch einge Möthlower erschrecken. Quelle: Jürgen Ohlwein

Halloween-Tüten mit Süßigkeiten für die Kinder

Bevor die Halloween-Fans dann das Festgelände betraten, mussten sie ihre Daten angeben. Das tat dem Spaß jedoch keinen Abbruch. Auf dem Areal, das die Veranstalter vorher kreativ gestaltet hatten, erwarteten die Besuchern so manche Überraschung. So verteilte Anke Schönfeld Halloween-Tüten mit Süßigkeiten für die Kinder, die im Kostüm erschienen waren. Tatsächlich war kaum jemand unkostümiert geblieben.

Ein Höhepunkt vor allem für die Kinder war das Lagerfeuer samt Stockbrot. Anke Schönfeld kam mit dem umwickeln der Stöcke mit Teig kaum nach. Bei den Erwachsenen fanden unterdessen vor allem Glühwein und Kürbissuppe reißenden Absatz.

Kompliment an die Köchin der Kürbissuppe

„Kompliment an die Köchin“, schwärmte Nadine Garbe, die eigens aus Nauen zur Halloween-Party nach Möthlow angereist war, „die Suppe hat ausgezeichnet geschmeckt.“ Nancy Graff war unterdessen mit ihrer siebenjährigen Tochter Sinya aus Brandenburg an der Havel angereist. „Ich habe mal in Rathenow gewohnt und bin so noch stark mit dem Westhavelland verbunden“, verriet sie. „Wir wollten einfach mal wieder raus aufs Land.“

Auch die Möthlower Jugend hat ihren Spaß an Halloween. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch die Möthlower Jugend hatte Spaß

Zum Fest verschlagen hatte es natürlich auch die Einheimischen, so die Möthlower Jugend. Aufwändig geschminkt waren Johanna (14) und Katharina (14) mit ihren Freundinnen unterwegs. „Das Fest ist geil. Wir sind immer dabei, wenn im Dorf etwas los ist“, schwärmten sie.

Die achtjährige Charlotte und ihr sechsjähriger Bruder Alexander hatte es samt Eltern aus Mützlitz nach Möthlow gezogen. „Mein Mann, der arbeitet hier in Möthlow“, verriet Elisabeth Goebel. „Er ist auch für die geschminkten Gesichter der Kinder zuständig“, ergänzte sie lachend.

Alexander und Charlotte haben sich vom Papa schminken lassen. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Da ist er sehr kreativ. Ich habe mich mehr um die Beschaffung der Kostüme gekümmert“. Gut war die Stimmung indes nicht nur bei den Gästen. „Unsere erste Halloween-Party ist uns gut gelungen“, erklärte Volker Schönfeld, „ich bin zufrieden.“

Von Jürgen Ohlwein