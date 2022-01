Nennhausen

Wenn man Sandro Huxdorf in seinem selbst errichteten Tonstudio besucht, ist man erst einmal von der Technik in dem Raum überwältigt. Neben Musikinstrumenten wie Gitarren, Schlagzeug und Keyboard befinden sich auch Computer und Videokameras in dem für Akustik abgedichteten Raum. Das Wichtigste für seine Art, Musik zu machen, ist eine Loop-Station.

Eine Loop-Station ist ein Effektgerät, mit dem man das Eingangssignal aufzeichnet und direkt wieder abspielt. Diese Aufzeichnung läuft in einer Endlosschleife (Loop) und kann mit weiteren Aufnahmen überspielt werden (Overdub), wobei die vorher aufgenommenen Loops erhalten bleiben. Dieses ist mit einer Software aber auch am PC möglich.

„Ich spiele meine Loops mit der Gitarre, dem Schlagzeug oder dem Keyboard selbst ein. Als Grundlage dienen mir Titel anderer Künstler, die ich dann cover. Natürlich werden die Titel nicht eins zu eins gecovert. Durch das live Einspielen der Gitarre oder des Schlagzeugs, die ich selbst spiele, bekommen die Cover-Titel meine persönliche Note. Das macht meine Musik aus. Ich bin sozusagen eine Loop-Cover-One-Man-Band“, so Sandro Huxdorf.

Seine Musikvideos schneidet Sandro Huxdorf am PC. Quelle: Jürgen Ohlwein

Titel auf Facebook und YouTube

Die Titel veröffentlicht der 33-jährige Hobbymusiker dann auf Facebook und YouTube. „Ich veröffentliche nicht nur die fertigen Cover-Titel. Man kann mich auch bei der Arbeit und bei dem Einspielen der Instrumente im Video sehen. Für meine Aufnahmen benutze ich vier Kameras, um ein Video in höchster Qualität zu erreichen“, so Sandro Huxdorf.

Geld verdient Sandro Huxdorf mit seinen YouTube-Videos noch nicht. „Das ist eher ein Hobby. Mir macht es Spaß, kreativ Musik zu machen. Mir reicht es, wenn ich erst einmal meine Reichweite in den sozialen Netzwerken erhöhe und viele Menschen mit meiner Art Musik zu machen, erreiche“, so Sandro Huxdorf.

Sein Interesse an Musik begann für Sandro Huxdorf mit zwölf Jahren. „Ich bin mit meinen Eltern immer zu den Countryfesten in der Region gefahren. Auf den Countryfesten in Stechow und Havelberg, die damals noch jedes Jahr stattfanden, war ich von den Livebands begeistert. Besonders von den Schlagzeugern“, erinnert sich Sandro Huxdorf.

Zehn Jahre die Musikschule besucht

Also musste ein gebrauchtes Schlagzeug her. Mit dem Schlagzeug wurde er dann Mitglied einer Schülerband. „Damals spielte ich auch in einer Akkordeongruppe der Musikschule Fröhlich Schlagzeug. Außerdem nahm ich drei Jahre lang Schlagzeug-Unterricht an der Musikschule. Später brachte ich mir das Gitarrespielen selber bei. Insgesamt habe ich zehn Jahre die Musikschule besucht“, erzählt Sandro Huxdorf.

Sandro Huxdorf an seinem Lieblingsinstrument dem Schlagzeug. Quelle: Jürgen Ohlwein

Nach der Schule war dann mit der Schülerband erstmal Schluss. Gemeinsam mit Musikern aus Rathenow und Bennhausen gründete Sandro Huxdorf die Band Wooki`s und später die Band Undercover. „Mit Undercover spielten wir auf verschiedenen Veranstaltungen. In der Band habe ich als Frontmann auch den Gesang übernommen. So hatten wir einige Auftritte in den Märkischen Bierstuben in Rathenow“, so Sandro Huxdorf.

2018 machte Sandro Huxdorf eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, die er auch abschloss. Jetzt ist er als Erzieher im Hort der Nennhausener Grundschule tätig. In der Kita in Stechow leitet er eine Gruppe zur musikalischen Früherziehung. Außerdem leitet er eine AG Musik im Hort der Grundschule Nennhausen.

Musikalische Arbeit mit den Kindern

„Mir macht die musikalische Arbeit mit den Kindern viel Spaß. Gerade sind wir dabei, moderne Hits aus dem Englischen in Deutsch zu singen. Viele Eltern können kein Englisch. So können sie bei unseren Auftritten verstehen, worum es bei den Songs, die wir singen, geht“, so Sandro Huxdorf.

Gitarren im Tonstudio. Quelle: Jürgen Ohlwein

In seinem Tonstudio gibt Sandro Huxdorf Kindern auch privaten Unterricht in Schlagzeug und Gitarre. „Ich habe so etwa zwei bis drei Schüler pro Tag, die ich eine Stunde unterrichte. Mehr ist aufgrund meiner Arbeit nicht möglich. Schließlich mache ich meine Musik ja auch nur als Hobby. Da brauche ich Freiräume für neue kreative Projekte“, erzählt Sandro Huxdorf.

Ein neues Projekt steht auch schon an. „Ich bin gerade dabei, ein Drum-Cover von einem kanadischen Countrymusiker umzusetzen. Das werde ich dann auch auf YouTube veröffentlichen. Ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht. Wenn sich viele Menschen für meine Art, Musik zu machen, interessieren, ist das mein Lohn für die Arbeit“, so Sandro Huxdorf.

Von Jürgen Ohlwein