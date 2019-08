Rathenow

Gegen den 26-jährigen Mann, der im Verdacht steht, seine Wohnung in der Puschkinstraße vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben, ist am Montag am Amtsgericht Rathenow ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Anschließend wurde der Mann laut einer Mitteilung der Polizeidirektion West in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Der 26-jährige Mieter der Wohnung war aufgefallen, weil er die Löscharbeiten der Feuerwehrleute zu stören versucht hatte. Durch den Brand wurden vier Wohnungen in dem Haus unbewohnbar. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Von Markus Kniebeler