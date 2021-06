Gegen einen 33-Jährigen, der am Donnerstag in Rathenow seine Lebensgefährtin schwer verletzte, beantragt der Staatsanwalt Haftbefehl. Der Angreifer soll sein Opfer nach MAZ-Recherche mit einem Messer angegriffen haben.

Lebensgefährtin offenbar mit Messer angegriffen: Haftbefehl gegen 33-Jährigen in Rathenow beantragt

Rathenow - Lebensgefährtin offenbar mit Messer angegriffen: Haftbefehl gegen 33-Jährigen in Rathenow beantragt

Rathenow - Lebensgefährtin offenbar mit Messer angegriffen: Haftbefehl gegen 33-Jährigen in Rathenow beantragt