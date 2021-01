Mysteriös: Der Steckelsdorfer Aussichtsstuhl ist verschwunden

Steckelsdorf

Mit ratlosem Blick steht Corrado Gursch (CDU) am Waldrand kurz hinter Steckelsdorf und schaut auf jene Stelle, an der bis vor einigen Wochen noch die originelle Holzkonstruktion stand, die Ausflügler seit gut 15 Jahren für Ruhepausen nutzen. „Wir haben überall nachgefragt, aber niemand weiß, wo unser beliebter Aussichtsstuhl geblieben ist. Das ist wirklich mysteriös“, sagt der Ortsvorsteher.

Dabei gibt es sogar Zeugen, die gesehen haben, wie drei Männer die Holzkonstruktion am Havelland-Radweg abgebaut und und auf einen weißen Transporter mit Ladefläche gepackt haben. „Das ist allerdings schon einige Wochen her“, berichtet eine Steckelsdorferin, die gern mit ihrer Familie den Radweg für Ausflüge nutzt.

„Ich bin hier mit dem Fahrrad vorbeigefahren, es war am helllichten Tag. Dabei sah ich, wie drei Männer, die aussahen wie Handwerker, den Sitz abbauten. Ich dachte, sie würden im Auftrag der Stadt handeln. Daraufhin habe ich gefragt, ob wir einen neuen Stuhl bekommen. Das haben sie aber verneint“, berichtet die Frau.

Auch der für den Ortsteil zuständige Gemeindearbeiter sah die drei Herren beim Vorbeifahren. Und auch er ordnete sie der Verwaltung zu.

Auch in der Rathenower Verwaltung ist man ratlos

„Mich haben inzwischen verschiedene Leute aus dem Ort darauf angesprochen und gefragt, wo der Stuhl geblieben ist. Ich dachte zunächst, die Rathenower Werkstätten hätten den Sitz abgebaut, denn wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie das Ganze damals mitinitiiert“, so Gursch.

Auf Nachfrage stellte sich aber heraus, dass die Werkstätten damit nichts zu tun haben und auch nicht wissen, wo der Stuhl geblieben ist.

Ratlos ist man ebenso in der Rathenower Stadtverwaltung. Einige Steckelsdorfer vermuteten, dass von hier der Auftrag kam, den Aussichtsstuhl nach all den Jahren zu erneuern, immerhin wäre nach all den Jahren ein Anstrich durchaus angebracht. Doch auch das zuständige Bauamt hat keine Anweisung erteilt.

Verwaltung wird Anzeige erstatten

Corrado Gursch kann sich nach wie vor nicht erklären, wo der Stuhl geblieben ist. Seine Spurensuche verlief bisher ins Leere. „Es kann ja nicht sein, dass einfach jemand diesen Aussichtsstuhl abbaut. Schließlich ist das Eigentum der Stadt,“ macht der Ortsvorsteher deutlich.

Er möchte einen Aufruf starten. Wer weiß, wo der Stuhl geblieben ist, kann sich bei Corrado Gursch melden. Sollte sich niemand melden, wird die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

Der übergroße Aussichtsstuhl war besonders bei den Kindern beliebt. Bis vor einigen Wochen stand er noch am Havelland-Radweg zwischen Steckelsdorf und Göttlin. Quelle: Privat

Die originelle Holzkonstruktion am Waldrand war eine von zehn künstlerisch gestalteten Objekten entlang des 98 Kilometer langen Havelland-Radweges, die 2005 nach Entwürfen des Holzbildhauers Knuth Seim aus Garlitz im Amt Nennhausen entstanden sind.

Mit ihnen sollte der Ausbau der touristischen Infrastruktur mit Fördermaßnahmen für Arbeitslose verbunden werden. Entstanden sind auf diese Weise drei größere Aussichtstürme, und zwar in Ribbeck, in Wansdorf und auf den Schwahbergen zwischen Pessin und Senzke und dazu zwei „Große Stühle”, einer bei Steckelsdorf und einer bei Grütz.

Steckelsdorf sucht weiter

Zwischen Kotzen und Stechow wurden zudem mehrere Richtungspfeile mit Entfernungsangaben installiert, und am Anfang und Ende des Radfernweges sowie in Nauen und Göttlin sollten weitere Richtungspfeiler mit der Aufschrift „Ein weites Feld” das Thema des Projektes in Erinnerung halten.

Nach 16 Jahren sind längst nicht mehr alle Objekte erhalten. Die Steckelsdorfer wollen sich mit dem plötzlichen Verschwinden ihres Aussichtsstuhl aber nicht zufrieden geben.

„Es war immer ein beliebter Ort, um eine Pause zu machen. Radfahrer und Wanderer haben hier einen Halt eingelegt. Kinder nutzten den Stuhl zum Klettern, andere als Fotomotiv. Wir versuchen alles, um den Stuhl wieder an seinen Platz zu bringen“, verspricht Corrado Gursch.

Von Christin Schmidt