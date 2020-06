Zweimal an einem Tag haben ehrenamtliche Helfer des Naturschutzbundes Westhavelland Jungvögel gerettet. Bauleute hatten den Brutplatz von Mauerseglern zugeschraubt und ein junger Turmfalke war aus seinem Nest gefallen.

Sechs junge Turmfalken in ihrem Nest am Bruno-Baum-Ring in Rathenow. Der oben rechts war herunter gefallen. Quelle: René Riep, Nabu Westhavelland