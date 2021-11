Rhinow

16 hellgrüne Wollfäden hängen an ihrem Kleiderschrank und erinnern Diana Hilgert jeden Tag an die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens. Im Februar 2021 infizierte sie sich mit dem Coronavirus und obwohl sie mit 39 Jahren und ohne Vorerkrankungen nicht zur Risikogruppe zählt, leidet sie bis heute unter den Folgen der Erkrankung.

Lange hat sie überlegt, ihre Geschichte öffentlich zu machen, nun hat sie sich zu diesem mutigen Schritt entschieden. „Ich habe das Bedürfnis, das alles auszusprechen und ich möchte Mut machen, eventuell dem einen oder anderen auch die Augen öffnen. Denn ich weiß, es gibt noch immer Menschen, die denken, diese Krankheit gibt es nicht“, sagt Diana Hilgert mit ernster Miene, bevor sie auf den 11. Februar zurückblickt.

Rhinowerin will über Corona sprechen

An diesem Tag erfährt sie, eine Kollegin ist mit dem Virus infiziert. Die Rhinowerin lässt sich testen, das Ergebnis ist positiv. Man teilt ihr mit, dass sie die britische Variante hat. Symptome spürt sie zu diesem Zeitpunkt nicht. „Zum Glück“, sagt Diana Hilgert, denn so habe sie ihre Familie vor einer Ansteckung schützen können. Sie fährt nach Hause, informiert alle, schleppt die Matratze ihres Mannes ins Wohnzimmer und isoliert sich im Schlafzimmer, das sie für die nächsten 16 Tage nicht mehr verlässt.

Dachte sie anfangs noch an einen milden Verlauf, erwischt sie das Virus in der zweiten Nacht mit voller Wucht. Sie bekommt Fieber, plötzlich auch Atemnot und massive Schmerzen im Brustkorb. Dazu kommt massive Übelkeit. Immer wieder muss sie sich übergeben. „Es war ein Kreislauf aus dem ich nicht mehr rauskam“, beschreibt die inzwischen 40-Jährige. Was sie erlebt, sind nicht die von vielen als grippeähnlich beschriebenen Symptome. „Es war ein Kampf ums Überleben“, sagt sie mit zitternder Stimme.

In der 2. Nacht kommt Corona mit voller Wucht

Ein wichtiger Anker sind für sie die täglichen Anrufe des Gesundheitsamts. Als sich ihr Zustand verschlechtert, meldet sich auch ein Arzt. Ihre Familie sorgt sich. Sie hören, wie schwer ihr das Atmen fällt und können doch nicht helfen, können nicht einmal ihre Hand halten. Ins Krankenhaus will Diana Hilgert dennoch auf keinen Fall. Sie weiß um die aktuelle Lage.

Ihr Mann und ihr Sohn kümmern sich derweil um den Haushalt. „Mein Sohn kochte und stellte mir Essen vor die Tür“, erzählt die Rhinowerin und verrät, dass sie ihm auch mal per Telefon beim Kochen half. Ihre Eltern kümmern sich um den Einkauf und helfen, wo sie können. Nach 16 Tagen ist die Quarantäne endlich beendet. Die Erleichterung ist groß, aber das Leiden noch lange nicht vorbei.

16 Wollfäden am Kleiderschrank erinnern an wohl schlimmste Zeit ihres Lebens. Quelle: Privat

Als ihr ein Kardiologe erklärt, sie müsse viel Geduld haben und mit zwei, drei Monaten bis zur Genesung rechnen, kann Diana Hilgert nicht glauben, dass es so lange dauern soll. Inzwischen weiß sie, die Prognose war viel zu optimistisch. Sie hat weiterhin Schmerzen im Brustkorb, leidet an Luftnot bei kleinster Belastung, Müdigkeit und Erschöpfung. Treppen steigen, den Haushalt erledigen – eine Tortur. Dazu kommen Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und Konzentrationsprobleme.

All das sieht man ihr aber nicht an. Immer wieder hört sie den Satz „Du siehst doch gut aus“. „Ja, ich bin optisch genesen, aber wer hinter die Fassade blickt, sieht, es klappt nichts“, gesteht die 40-Jährige, bemüht, nicht verzweifelt zu klingen. Nach langem Warten, etlichen Telefonaten und dem Ausfüllen zahlreicher Unterlagen darf Diana Hilgert im September die langersehnte Reha antreten. Zum ersten Mal trifft sie auf Menschen, denen es so geht wie ihr. Zwar ist das „Post Covid Syndrom“ – so bezeichnet man die längerfristigen gesundheitlichen Folgen der Erkrankung – für die Ärzte und Pfleger absolutes Neuland, aber immerhin kann sich die Rhinowerin nun mit Betroffenen austauschen. Nach Monaten des Leidens und der körperlichen Erschöpfung ist das Balsam für ihre Seele. Bis heute pflegt sie Kontakt zu ihren Post Covid-Leidensgenossen.

Rhinowerin tauscht sich mit Betroffenen aus

Das Reha-Programm besteht aus Versuch und Irrtum. Es geht wesentlich langsamer voran, als die Patienten gehofft hatten. Immerhin kann Diana Hilgert ihre Kondition in den vier Wochen etwas steigern. An eine Rückkehr ins Arbeitsleben ist aber nicht zu denken. Also kämpft die passionierte Altenpflegerin und Palliativkrankenschwester, die inzwischen gegen das Virus geimpft ist, weiter und besucht seit Oktober ein ambulantes Reha-Programm. Ihr Ziel: Bis zum Jahresende vier Minuten auf dem Stepper durchhalten.

Im neuen Jahr möchte sie dann nach dem Hamburger Modell wieder ins Arbeitsleben einsteigen und für die Senioren in der Tagespflege da sein. Für einen Einsatz in der Palliativpflege wird es wohl nicht reichen. „Diese Arbeit ist meine Passion, aber ob ich in einen Beruf mit 24 Stunden Rufbereitschaft und hoher Verantwortung zurückkehren kann, weiß ich derzeit nicht“, gesteht die 40-Jährige.

Ans Aufgeben denkt sie nicht

Aufgeben will sie dennoch nicht. Sie weiß inzwischen, dass sie ihrem Körper viel Zeit geben muss. Ihre Freunde und Bekannte, Nachbarn und vor allem ihre Familie würden sie dabei unermüdlich unterstützen. „Ich bin noch immer ergriffen von den vielen Mut machenden Gesten, den Körben mit Vitaminen, Blumen und guten Worten“, betont Diana Hilgert. Dankbar ist sie auch den Kassiererinnen im Supermarkt, die helfen, wenn ihr das Einpacken wieder besonders schwerfällt, und den hilfsbereiten Menschen, die ihr wortlos Ware aufs Band legen.

Der Alltag ist für sie nach wie vor eine große Herausforderung. Statt sich darüber zu ärgern, dass sie nun nicht mehr alle Fenster an einem Tag putzen kann, sondern sich mit einem zufrieden geben muss, übt sie sich in Geduld und Gelassenheit – zwei Stärken, die sie in den letzten Monaten entwickelt hat.

Ein tolles Gefühl, endlich wieder Rad zu fahren

Diana Hilgert weiß, sie muss ihren eigenen Weg aus der Krankheit finden. Die ersten Schritte sind getan. Im September investierte die Familie in ein E-Bike – eigentlich hatte sie sich zu ihrem 40. Geburtstag im März ein Fahrrad gewünscht. Weil an normales Rad fahren noch nicht zu denken ist, entschied sie sich für die kraftsparende Alternative. Es ist ein weiterer Schritt zurück ins Leben. „Ich kann kaum beschreiben wie es sich anfühlt, endlich wieder Rad zu fahren“, sagt die Rhinowerin.

Die 40-jährige Diana Hilgert aus Rhinow leidet an Post-Covid. Quelle: Christin Schmidt

Mit ihrer Geschichte möchte sie Betroffenen Mut machen. Sie ist sich sicher, am Ende auch Lehren aus der Krankheit ziehen zu können. „Ich kann nicht mehr 20 Sachen auf einmal machen. Inzwischen weiß ich, das muss ich auch nicht. Ich finde einen anderen Weg, einen Weg bewusster zu leben“, erklärt Diana Hilgert und blickt auf die 16 Wollfäden an ihrem Kleiderschrank, die sie noch immer an eine furchtbare Zeit erinnern.

Von Christin Schmidt