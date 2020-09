Nach blindem Vandalismus: Taucher räumen Stadtkanal auf

Rathenow

Rathenower Feuerwehrleute und Mitglieder der Taucherstaffel des ASB waren am Donnerstag am und im Rathenower Stadtkanal in Aktion.

Auf Höhe der Schleusenspucker-Skulptur holten sie diverse Gegenstände aus dem Wasser. Darunter Absperrgitter, Schilder und andere größere Gegenstände, die für Schifffahrt und den Schleusenbetrieb zur Gefahr hätten werden können.

Ganze Absperrgitter wurden aus dem Wasser gezogen. Quelle: Kay Harzmann

Die Gegenstände waren offenbar am vergangenen Wochenende, als der Schleusenplatz Spielort der Rathenower Kleinkunsttage war, von unbekannten Randalierern ins Wasser geschmissen worden.

Von Markus Kniebeler