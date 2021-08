Nach dem Lockdown: So lief der erste Monat im Rathenower Haveltorkino

Rathenow

Seit 1. Juli flimmern wieder Filme über die Leinwände im Rathenower Haveltorkino. Nach 240 Tagen Zwangspause konnten Franziska Ladewig und ihr Team die Säle öffnen, die Popcornmaschine anschmeißen und Filme einspielen.

„Es war ein schöner erster Monat. Wir sind sehr zufrieden. Nur an einem Tag kamen weniger als 100 Besucher. An allen anderen Tagen kamen mehr als 100 Menschen in unser Kino, selbst an den sonst so schwachen Montagen. Und das im Sommer, einer Zeit, die für uns sonst eher schwierig ist“, verrät Kinoleiterin Franziska Ladewig.

Trotz Fußball-Europameisterschaft, Sommerferien und oftmals gutem Wetter kamen 7654 Menschen vom 1. bis zum 31. Juli ins Kino. „Viele betonten, wie froh sie sind, dass es endlich weitergeht und sie wieder ins Kino gehen können“, berichtet Mitarbeiterin Kathleen Siberling.

Die Erleichterung sei bei vielen deutlich zu spüren gewesen. Einige erklärten sogar, sie würden ein, zwei Euro mehr bezahlen, Hauptsache das Kino bleibe nun offen. Darauf hoffen auch Franziska Ladewig und ihr Team. Sicher sind sie sich aber nicht, deshalb freuen sie sich jetzt erst einmal über den gelungen Start.

„The Fast and The Furious“ zieht die meisten Besucher ins Kino

Dieser könnte auch damit zu tun haben, dass viele in diesem Jahr nicht verreist sind, Urlaub in der Heimat machen und hier etwas unternehmen. So haben es auch Gäste aus Havelberg gemacht. Nach einem Besuch im Optikpark entschloss sich eine 20-köpfige Gruppe zum spontanen Kinoabend.

In den ersten Wochen kam vor allem das männliche Publikum auf seine Kosten. Denn jede Menge Actionfilme stand auf dem Programm, darunter auch der erfolgreichste Film der letzten Wochen: „The Fast and The Furious“ Teil 9. Den unter anderem von Vin Diesel produzierten Action- und Abenteuerstreifen schauten sich 1372 Kinogänger an. „Dabei läuft der Film erst seit zwei Wochen“, betont Kathleen Siberling.

Schulen nutzen das Ferienprogramm

Aber auch Horror- und Fantasiefilme standen auf dem Programm. Besonders gut liefen zudem die Kinderfilme. „Peter Hase“ ist hier mit 1278 Zuschauern Spitzenreiter. Schulen aus Rathenow, Premnitz, Nennhausen, Milow, Pritzerbe und Friesack nutzten die Gelegenheit und besuchten mit Hortkindern das Ferienprogramm, das am Donnerstag endet.

Ein Überraschungserfolg ist für Franziska Ladewig der Film „Catweazle“, eine Komödie mit Otto Walkes, die auch im Ferienprogramm lief. Knapp 1000 Menschen haben sich den Film bislang im Haveltorkino angeschaut. Die Kinoleiterin hat auch noch einen Filmtipp. „Generation Beziehungsunfähig“, eine romantische Komödie mit Frederick Lau legt Franziska Ladewig nicht nur den weiblichen Besuchern ans Herz.

Franziska Ladewig hat einen Filmtipp. Quelle: Christin Schmidt

Freuen dürfen sich auch Liebhaber der Filmreihe „Der besondere Film“. Am 5. August läuft mit dem Krimi-Drama „No sudden move“ von Regisseur Steven Soderbergh zum ersten Mal wieder ein Streifen abseits des Mainstreams.

Zu sehen ist er am Donnerstag, Sonntag und Mittwoch jeweils um 18 Uhr sowie am Montag um 20.15 Uhr. Das Programm für die Reihe steht bereits bis Mitte September fest. Jede Woche wird ein neuer „besonderer Film“ gezeigt, darunter „Kings of Hollywood“, „Der Spion“, „Rosas Hochzeit“ oder „Der Rausch“.

Karten gibt es auch online

Aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung können allerdings nach wie vor nicht alle Plätze besetzt werden – zwischen einzelnen Gruppen müssen je zwei Plätze leer bleiben. An so manchem Abend in den letzten Wochen waren zumindest alle Plätze, die belegt werden durften, belegt. Somit waren einige Vorstellungen, unter aktuellen Bedingungen betrachtet, ausverkauft.

Dass die Mitarbeiter jetzt die Kontaktdaten der Besucher abfragen müssen, störte derweil niemanden. Auch die Abstandsregeln und die Maskenpflicht bis zum Platz akzeptieren die Besucher. Eine Testpflicht gibt es nicht. Wer Karten kaufen möchte, muss sich nicht vorab anmelden. Es gibt die Möglichkeit, Tickets online auf www.haveltorkino.de zu kaufen. Zudem könne man wie zuvor einfach ins Kino kommen und Tickets direkt am Schalter erwerben.

Von Christin Schmidt