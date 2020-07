Rathenow

Der Radtourismus im Havelland boomt. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, muss man keine Statistiken wälzen. Ein Bummel durch die Rathenower Innenstadt genügt. Alle paar Minuten wird man von Radlern überholt. Und zwar in allen denkbaren Konstellationen. Man sieht Einzelkämpfer auf dick bepackten Tourenrädern, Pärchen im Partnerlook, geführte Gruppen und – immer öfter – Menschen, die auf Elektrorädern scheinbar mühelos an einem vorbeischweben.

Auf dem Havel-Radweg unterwegs

Vor dem Büro der Touristinformation des Fremdenverkehrsvereins Westhavelland am Freien Hof sind Jürgen Volkmar und Karl Ternes in eine Radwanderkarte vertieft. Die beiden Freunde aus Köln und Koblenz sind seit Samstag unterwegs.

Von Waren an der Müritz folgen sie dem Havel-Radweg. Vier Etappen haben sie bereits absolviert. Ihr Ziel am Mittwoch war Havelberg – der Endpunkt der rund 370 Kilometer langen Tour. An der Mündung der Havel in die Elbe wechseln die beiden Rad-Enthusiasten auf den Elberadweg. Auf dem geht es weiter bis Hamburg, von wo die beiden am Samstag per Zug zurück in ihre Heimat reisen.

Reizvolle Tour

Die beiden sind vom Verlauf ihrer Reise äußerst angetan. „Landschaftlich ein Traum“, sagt Jürgen Volkmar. „Viel Wasser, unberührte Natur, ursprüngliche Dörfer.“ Die gastronomische Versorgung auf bestimmten Abschnitten könne allerdings besser sein, sagt er. „Andererseits wäre die Ursprünglichkeit dahin, wenn sich jeder Ort touristisch herausputzen würde“, wendet sein Partner ein. Zustimmendes Nicken.

Die Corona-Krise sei nicht der Anstoß für die Tour gewesen, sagt Ternes. Jedes Jahr absolviere man eine größere Radreise. Und nach einem Bericht über die Region seien sie neugierig geworden und hätten sich kurzerhand für die Havel-Route entschieden. Bereut haben sie es nicht.

Stefanie Marquardt (li.) und Christiane Wand vom Tourismusverein Westhavelland. Quelle: Markus Kniebeler

Christiane Wand, Mitarbeiterin im Büro des Tourismusvereins Westhavelland, freut sich über das Lob der beiden Radler. Gerade hat sie ihnen noch einen Besuch des Optikparks ans Herz gelegt. Und schon steht der nächste Besucher in der Tür, der sich über Sehenswürdigkeiten in der Region erkundigen will.

Saison mit zwei Gesichtern

Christiane Wand und ihre Kollegin Stefanie Marquardt erleben eine Saison wie nie zuvor. Bevor es richtig losgehen konnte, machte Corona alles zunichte. Vom 17. März bis zum 10. Mai war das Büro geschlossen. Zwar hielten die beiden Damen die Stellung, telefonierten, beantworteten Fragen per Mail und erledigten Büroarbeit. Aber natürlich waren diese Wochen für das Duo, das Trubel gewohnt ist, eine ungewöhnlich stille Zeit.

Ansturm nach der Stille

Und dann brach nach der Stille der Sturm los. „Seit Mitte Mai können wir uns vor Anfragen kaum retten“, sagt Christiane Wand. Menschen rufen an und fordern – ganz altmodisch – Infomaterial über das Havelland an. Radler in voller Montur stehen in der Tür und wollen wissen, wo man gut und preiswert speisen kann. Sportbootfahrer, die am Alten Hafen vor Anker liegen, wollen ihre Gebühren begleichen.

Mehr Anfragen als üblich

70 bis 80 Kundenanfragen pro Tag seien derzeit üblich, so Wand. Rund ein Drittel mehr als sonst. Und weil die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen –Mundschutz, nur eine Person im Büro – ist die Beratung noch aufwendiger als sonst.

„Aber wir sind ja froh, dass es nach der Zwangspause wieder so schnell losgegangen ist“, sagt Christiane Wand. Vielleicht habe die Krise – aus Sicht des Tourismus – etwas Gutes. „Viele, die normalerweise ins Ausland reisen, entdecken nun die Schönheiten ihrer Heimat“, sagt sie. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass das Havelland von diesem Trend profitiert.

Von Markus Kniebeler