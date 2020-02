Rathenow

Mehrere Zusammenstöße mit am Fahrbahnrand der Lilo-Hermann-Straße in Rathenow geparkten Fahrzeugen verursachte ein BMW-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16Uhr. Ein Zeuge hatte die Verkehrsunfälle beobachtet und die Polizei informiert, nachdem der Autofahrer obwohl er diese bemerkt hatte, einfach weitergefahren war.

Zunächst war der BMW während eines Abbiegevorganges gegen den Seitenspiegel eines Pkw gestoßen. Vermutlich um den verursachten Schaden zu begutachten, stieg der Fahrer aus. Als er kurz darauf seine Fahrt fortsetzte, blieb die Fahrertür geöffnet, wodurch ein weiterer parkender Pkw gestreift wurde.

Los mit offener Autotür

Ein drittes Fahrzeug wurde beschädigt, als der Fahrer nach diesem Zusammenstoß erneut seinen BMW verließ und die Fahrt anschließend wiederum mit offener Tür fortsetzte. Aufgrund der Hinweise des Zeugen konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift festgestellt werden.

Polizisten nahmen die Verkehrsunfälle auf, stellten den Führerschein des 87-jährigen Autofahrers sicher und leiteten weitere Ermittlungen ein. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Von Bernd Geske