Böhne

Nun ist es passiert: Am vorletzten Sonntag ist ein Radfahrer auf der L 96 ums Leben gekommen. Zwischen Bützer und Böhne wurde der Senior von einem überholenden Auto erfasst. Wenig später erlag der 79-jährige Wolfgang Hundt seinen Verletzungen. Eines ist sicher: Hätte es an dieser Stelle einen Radweg gegeben, wäre es zu diesem tragischen Unglück nicht gekommen.

Lebensgefährliche Passage

„Wir wollen diesen Unfall nicht instrumentalisieren“, sagt Hans-Jürgen Wodtke. „Aber er zeigt auf erschreckende Weise, wie gefährlich es für Radfahrer auf der L 96 ist.“

Wodke lebt in Wilhelminenhof und kämpft mit anderen Bürgern aus Böhne und Rathenow seit fünf Jahren dafür, dass an der Böhner Chaussee ein Radweg gebaut wird. „Wer auf der L 96 unterwegs ist, der riskiert sein Leben“, sagt Wodtke. „Deshalb lassen wir in unserem Kampf für einen Radweg nicht locker.“

2,8 Kilometer lange Radweglücke Entlang der L 96 zwischen dem Kreisel in Rathenow-West und Böhne gibt es bereits Radwegabschnitte. So ist von der ICE-Brücke bis zur Einfahrt der Deponie Bölkershof bereits ein Radweg vorhanden. Und auch vom Böhner Ortsausgang Richtung Rathenow gibt es ein rund 700 Meter langes Stück. Die Lücke, die zwischen diesen Abschnitten geschlossen werden müsste, ist rund 2,8 Kilometer lang. Seit 2016 kämpft eine Böhner Bürgerinitiative für den Lückenschluss.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben sich auf ein zähes Ringen eingestellt. Denn schon bei ihrer ersten Anfrage vor einigen Jahren wurde ihnen vom Landesbetrieb Straßenwesen, in dessen Zuständigkeit der Radwegbau fällt, die kalte Schulter gezeigt. Das Vorhaben spiele in der mittelfristigen Planung der Behörde keine Rolle, hieß es damals. Und diese Aussage wurde bei späteren Anfragen wiederholt.

Schwierige Eigentumsverhältnisse

Mangelndes Geld und schwierige Eigentumsverhältnisse wurden als Gründe für diese Absage angeführt. Doch die Bürgerinitiative ließ nicht locker. Und erhielt Unterstützung von der Rathenower Stadtverwaltung. Die erklärte sich bereit, mit den Eigentümern Verhandlungen über einen Verkauf der für den Radweg benötigten Flächen aufzunehmen.

Auf die Hoffnung, die Sache auf diese Weise zu beschleunigen, folgte die Ernüchterung. Das Interesse der Eigentümer, Verhandlungen aufzunehmen, sei gering gewesen, sagt Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. Zwei Grundbesitzer hätten unmissverständlich klar gemacht, dass sie nicht bereit seien, Teile ihres Grund und Bodens abzutreten. „Damit wird es eine einvernehmliche Lösung auf freiwilliger Basis nicht geben“, so Goldmann.

Planfeststellungsverfahren nötig

Bleibt die Möglichkeit der Enteignung. Voraussetzung dafür ist ein Planfeststellungsverfahren. Das aber kann nur vom Landesbetrieb angestoßen werden. Aber der will – siehe oben – in der Angelegenheit nicht aktiv werden.

Allerdings erhöhen die Radwegbefürworter den politischen Druck. An ihrer Seite haben sie den Landtagsabgeordneten Christian Görke (Linke), der sich als verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion für die Radlertrasse stark macht.

Der Rathenower Stadtverordnete Karl-Reinhold Granzow kämpft mit anderen seit Jahren für einen Radweg entlang der Böhner Chaussee. Quelle: Markus Kniebeler

„Es ist ernüchternd, dass die Verkehrssicherheit – insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren – für die Landesregierung von SPD, CDU und Grünen offensichtlich keinen hohen Stellenwert hat, denn am fehlenden Geld kann es nicht liegen“, attackiert Görke die amtierende Regierung. In den Sonntagsreden der verantwortlichen Minister werde oft und gerne die ökologische Wende beschworen. Aber wenn es um die konkrete Umsetzung gehe, passiere nichts.

Forderung nach mehr Geld für Radverkehr

„Im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsberatung werde ich deshalb anregen, das Budget für den Radwegebau weiter aufzustocken, so dass auch der Lückenschluss entlang der L 96 zwischen Rathenow und Böhne eine Chance bekommt, realisiert zu werden“, so der Linken-Politiker.

„Wir sind froh, dass Christian Görke sich für den Radweg einsetzt“, sagt Karl-Reinhold Granzow, Stadtverordneter der Linken, der sich seit Jahren für den Bau des Radwegs einsetzt. „Wenn der sich festbeißt, kann es ungemütlich werden.“

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen den Ortsteilen Wilhelminenhof und Ludwigshof wurde auf Druck Bürgerinitiative bereits eingerichtet. Quelle: Markus Kniebeler

Auch die Bürgerinitative werde sich von ihrem Ziel, die Radweglücke zwischen Böhne und Rathenow-West zu schließen, nicht abbringen lassen, sagt Granzow. Es gehe um die Sicherheit von Menschen. Da werden man Vertröstungen nicht akzeptieren.

Hoffnung auf Vor-Ort-Termin

„Wir wollen einen Verantwortlichen des Landesbetriebs einladen, damit er sich die Lage mit uns gemeinsam ansieht“, so Granzow. „Möglicherweise eröffnen sich nach einer Vor-Ort-Besichtigung Möglichkeiten, die vorher niemand auf dem Plan hatte.“

Eines jedenfalls ist klar. Der Kampf um den Radweg entlang der Böhner Chaussee geht in die nächste Runde. „Wir kapitulieren nicht“, sagt Granzow. „Wir machen weiter.“

Von Markus Kniebeler