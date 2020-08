Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen ist so groß wie im Buga-Jahr

Rathenow

Der Urlaub im Wohnmobil erlebt in Corona-Zeiten einen Boom. Seit Lockerung der Ausgangs- und Reisebeschränkungen im Mai fluten die rollenden Ferienwohnungen die Straßen der Republik.

Auch im Westhavelland ist unübersehbar, dass außergewöhnlich viele Caravans unterwegs sind. „Uns erreichen deutlich mehr Anfragen als sonst“, sagt Christiane Wand, Mitarbeiterin der Tourist-Information des Tourismusvereins Westhavelland.

Anfragen in der Tourist-Information

Die Leute fragen vor allem nach Stellplätzen. Christiane Wand und ihre Kollegin Stefanie Marquardt verweisen dann auf die Campingplätze der Umgebung – in Steckelsdorf, Ferchesar und Hohennauen. Denn dort – und nur dort – dürfen sich Wohnmobilisten sich für einen mehrtägigen Zeitraum häuslich einrichten.

Regeln für Wohnmobile Wer im Wohnmobil länger an einem Ort bleiben will, der sollte einen Campingplatz ansteuern, denn das Übernachten im Fahrzeug auf öffentlichen Parkplätzen ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Ausnahmsweise ist das Übernachten auf öffentlichen Parkplätzen erlaubt, wenn es der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dient. Wer zu müde ist, um weiterzufahren, der darf offiziell eine Nacht im Wohnmobil oder Wohnwagen auf einem Parkplatz verbringen. Auf öffentlichen Stellplätzen legt die jeweilige Kommune die Regeln fest. In der Rathenower Baustraße sollen Wohnmobile nicht länger als zwei Nächte stehen.

Nun gibt es aber auch einen öffentlichen Caravan-Stellplatz in der Baustraße unweit der Schleusenbrücke. Bis zu sechs Wohnmobile können hier parken. Auch dieser Platz mit Strom- und Wasserversorgung ist in diesem Jahr ausgesprochen beliebt.

Hinweisschild am Wohnmobilstellplatz in der Baustraße. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir haben eine Nachfrage wie im Bugajahr 2015“, sagt Carsten Dobberstein, im Wirtschaftsamt der Stadtverwaltung zuständig für Tourismusangelegenheiten. Am Wochenende sei der Platz oft komplett belegt.

Was nicht verwundert. Denn während auf Campingplätzen bezahlt werden muss, ist hier das Parken gebührenfrei. Lediglich der Strom, den man an den Ladestationen entnimmt, muss bezahlt werden.

Angebot an Tagesgäste

Allerdings ist dieser Platz nur für Kurzzeit-Parker vorgesehen. „Es ist nicht gewollt, dass sich hier jemand tage- oder gar wochenlang einrichtet“, so Dobberstein. Vielmehr richte sich das Angebot an Reisende, die einen Stopp in Rathenow einlegen, um sich in der Stadt umzusehen.

„Jemand kommt an, parkt sein Wohnmobil, bummelt durch die Stadt, geht abends noch was essen, übernachtet im Caravan und fährt am nächsten Tag weiter.“ Für diese und ähnliche Zwecke habe die Stadt den Platz angelegt. Und auch wenn jemand zwei Nächte dort stehe, werde man das dulden. Aber wenn Camper – wie bereits geschehen – ihr Mobil dauerparken, dann bitte man sie höflich aber bestimmt, sich an die Regeln zu halten.

Energiesäule auf dem Wohnmobilstellplatz in Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Weil der Andrang auf dem Platz in der Baustraße in dieser Saison so groß ist, will die Stadt in den nächsten Tagen auf dem angrenzenden Pkw-Parkplatz an Wochenenden zusätzliche Stellflächen für Wohnmobile markieren. „Die Plätze werden keinen Stromanschluss haben“, sagt Dobberstein. Aber wer dort stehe, habe im Blick, wann auf dem Caravan-Platz nebenan eine Lücke frei werde und könne dann umparken.

Erweiterung im kommenden Jahr geplant

Für die kommende Saison gibt es Pläne, den Stellplatz zu erweitern. Zum Kanalufer hin gibt es ein kleines Rasenstück, das dem Wohnmobilplatz ohne großen Aufwand zugeschlagen werden könnte. Drei bis vier weitere Fahrzeuge fänden dort Platz.

„Der Platz ist ein Serviceangebot der Stadt an ihre Besucher“, so Dobberstein. Diese Angebot in großem Stile auszuweiten, könne allerdings nicht das Ziel sein. „Wir wollen den Campingplätzen keine Konkurrenz machen“, sagt der Tourismus-Experte. Für Wohnmobilfahrer, die länger in der Region bleiben möchten, seien die die richtige Adresse.

Übrigens gibt es im Rathenower Stadtgebiet noch einen zweiten ausgewiesenen Stellplatz, allerdings ohne Strom- und Wasseranschluss: Am Wolzensee, unweit des Blockhauses. Es gebe die Überlegung, dort die genannten Anschlüsse einzurichten, so Dobberstein. Aber eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Von Markus Kniebeler