Rathenow

Mehrere Personen prügeln sich auf dem Märkischen Platz, das ist der Polizei von mehreren Zeugen in der Nacht zum Sonntag gegen 23.15 Uhr mitgeteilt worden. Die Beamten trafen dort auf einen 19-Jährigen, der leicht verletzt war. Er sagte, er habe sich mit mehreren Bekannten dort aufgehalten, als eine andere Gruppe dazu kam.

Der 19-Jährige stritt sich erst mit Worten mit einem Mann aus der anderen Gruppe, danach prügelten sie sich. Zum Grund des Streits machte er keine Angaben und wollte sich trotz seiner leichten Verletzungen auch nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Anzeige

Den anderen Beteiligten, einen 20-jährigen jungen Mann, trafen die Polizisten in einem Lokal an. Auch er war verletzt und gab nach eine Weile zu, sich mit dem 19-Jährigen gestritten zu haben. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund des Streits, dauern an.

Von MAZ