Nele Bree aus Rathenow singt und tanzt beim Bundesfinale von „Jugend musiziert“

Rathenow

Die 17-jährige Nele Bree aus Rathenow hat das höchste Ziel erreicht, das man als Musikschülerin in diesem Alter anstreben kann. Sie hat sich im Fach Musical qualifiziert für das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Es hätte eigentlich Ende Mai in Bremen stattfinden sollen, doch wird es leider wegen der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltung geben. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen deshalb Videos mit ihren Wettbewerbsbeiträgen eingeschickt werden. Einsendeschluss ist am 28. April.

Von der Musik- und Kunstschule Havelland haben sich insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler für das Bundesfinale qualifiziert. Sie spielen verschiedene Instrumente und ein Gesangsduo im Fach Kunstlied ist auch dabei. Der Wettbewerbsbeitrag von Nele Bree ist dabei sicher eine besondere Herausforderung, weil sie im Fach Musical vor der Kamera ganz allein abwechselnd singen, tanzen und schauspielern muss. Das Video darf dabei weder geschnitten noch sonst irgendwie bearbeitet werden. Es muss in einem Stück gefilmt werden und soll 15 bis 20 Minuten lang sein.

Niels Fölster, Fachbereichsleiter Musical der Musik- und Kunstschule Havelland. Quelle: Bernd Geske

Niels Fölster, Fachbereichsleiter Musical der Musik- und Kunstschule Havelland, hat ihr das kleine 20-Minuten-Stück natürlich auf den Leib geschrieben. Was genau alles passiert, darf nicht verraten werden, weil Wettbewerbsjurys so etwas im Vorfeld in der Öffentlichkeit nicht gerne haben. Nur so viel: Es gibt Anklänge an das einstmals sehr bekannte Verbrecherpaar Bonny und Clyde. Nele spielt die Bonny. Sie ist Managerin in einem großen Unternehmen, macht dort schlechte Erfahrungen und denkt sich mit ihrem Partner Clyde etwas aus.

Aus vier verschiedenen Musicals, die nicht gar so bekannt sind, hat ihr Gesangscoach Veronika Fölster je einen Song ausgewählt. Niels Fölster hat dazu eine passende Schauspielszene geschrieben, so dass vor jedem Song ein Textabschnitt steht, den Nele schauspielert. Marie-Jo Friske, Tanzcoach der Musik- und Kunstschule, hat dazu Tanzeinlagen geschrieben, in denen Nele richtig aufdrehen kann. Und am Ende ihres kleinen Ein-Personen-Musicals gibt es noch eine Überraschung.

Nele Bree singt und tanzt für ihr Leben gern. Quelle: Bernd Geske

Neben ihr hatte Niels Fölster beim Landesausscheid im März noch vier weitere Mädchen im Fach Musical am Start, für die er ebenfalls eigene Stücke geschrieben hat. Mit dabei waren auch Jasmin Steinmetzer (16 Jahre) und Emily Voigt (17) aus Rathenow sowie Emily Sust (18) und Alisa Klier (17) aus Falkensee.

Die Rahmenbedingungen, unter denen „Jugend musiziert“ diesmal stattfindet, sind außerordentlich fordernd. Im vergangenen Jahr war wegen Corona alles ausgefallen. Die in diesem Jahr für Januar geplanten Regionalausscheide wurden wegen der Pandemie abgesagt. Sie fanden dann zusammen mit dem Landeswettbewerb im März statt. In Präsenz! Der Bereich Musical war dran in Schwedt.

Auftritt ohne Publikum

Ohne Publikum. Nur eine Lehrkraft und entweder Mutter oder Vater pro Teilnehmer waren im Saal erlaubt. Alle mussten Masken tragen. Nur die Wettbewerber durften bei ihren Vorträgen ohne Maske auftreten. „Wir haben uns wahnsinnig gefreut, endlich mal wieder live auf der Bühne stehen zu können“, blickt Niels Fölster zurück. „Es war ein riesen Erlebnis!“ Alle seien den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie den Landesausscheid als Präsenzveranstaltung nicht ausfallen ließen und wirklich schön organisierten.

Das Üben war schwierig, denn ab 14. Dezember war die Musik- und Kunstschule wegen Corona geschlossen. Es sei relativ viel online trainiert worden, berichtet Niels Fölster. Ab 1. März durfte die Schule wieder öffnen, aber es war nur Einzelunterricht erlaubt. Mit Maske für die Lehrkräfte, großem Abstand und offenen Fenstern.

Aufgenommen am Sonnabend

Das Video, das jetzt ganz frisch für die Jury hochgeladen worden ist, hat Niels Fölster mit Nele Bree am letzten Sonnabend im Neubau der Musik- und Kunstschule am Bahnhof von Falkensee aufgenommen. Dort gibt es einen hübschen kleinen Saal mit Bühne. Sie haben zwei Durchläufe gemacht, und das zweite Video war es dann. „Nele hat das alles ganz toll gemacht“, findet Niels Fölster, „es war wie immer ein Genuss, mit ihr zu arbeiten.“

Von Bernd Geske