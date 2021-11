Nennhausen

Die Geschichte vom römischer Soldaten, der um das Jahr 316 einem armen, unbekleideten Mann an einem kalten Wintertag begegnete, kennt fast jeder. Außer seinen Waffen und seinem Militärmantel trug Martin nichts bei sich. In einer barmherzigen Tat teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte dem Armen.

Die Geschichte von St. Martin ist bekannt

Diese Geschichte kennen auch die Kinder der Kita Sonnenschein in Nennhausen gut. „Wir haben Bücher und Hörspiel-CDs, die wir den Kindern gemeinsam vorlesen oder mit ihnen anhören. Heute basteln wir Erzieher der Kita mit den Kindern aus Nennhausen Laternen, um nachher, wenn es dunkel ist, durch den Schlosspark zu ziehen. Die Veranstaltung machen wir immer im Wechsel. Heute hier in der Feuerwehr und nächstes Mal bei uns in der Kita“, berichtet Kitaleiterin Anke Lange.

Die achtjährige Fenja mit ihrer Mutter Nadine. Quelle: Jürgen Ohlwein

Aus 40 Plastikflaschen, Pergamentpapier, einem Holzstab und einer LED-Lichterkette wurden wunderschöne Laternen gebastelt. Die Kinder waren mit viel Elan mit dabei.

Große Schwester hilft beim Laterne basteln

„Das macht richtig viel Spaß. Ich helfe meine kleine Schwester Mila mit ihren zwei Jahren beim Basteln“, erzählt die 15-jährige Pia. Annika Witthuhn unterstützt ihre beiden Töchter beim Basteln. „Ich bin hier bei der Feuerwehr aktiv. Genau wie meine Tochter Pia, die in der Jugendwehr ist.“

Die 15-jähtige Pia hilft ihrer zweijährigen Schwester Mila beim Laternen basteln. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die achtjährige Fenja bastelt sich auch eine Laterne. „Mir macht das großen Spaß. Meine Mutti hilft mir dabei. Ich freue mich schon richtig auf den Laternenumzug“, so Fenja.

Während die Kinder ihre Laternen anfertigten, machten es sich die Erwachsenen bei Bier und Gegrilltem an den Feuertonnen gemütlich. Auch Pfannkuchen durften am 11. 11. natürlich nicht fehlen.

Langsam kamen immer mehr Kinder aus der Bastelstube im Gerätehaus und es wurde unruhig. Die Kinder wollten nun endlich los mit ihren Laternen. „Heute ist zwar Sankt-Martinstag, aber mit Reiter und Pferd machen wir es nicht.“ Wichtig sei, dass die Kinder ihren Spaß beim Bastelnachmittag und dem kleinen Laternenumzug hätten und „wir mal wieder gemütlich beisammen sind“, so Jugendwart Jens Lerch.

So viele Kinder hat Nennhausen

Jens Lerch fuhr noch einmal die Strecke ab und verteilte an den Brücken im Park Lichter. Dann war es endlich so weit. Die Kinder versammelten sich am Startpunkt. „Da sieht man erst einmal, wie viele Kinder es in Nennhausen gibt“, staunte Feuerwehrmann Andreas Nikiforow.

Die Feuerwehrmänner Jan Liebrecht und Andreas Nikiforow am Grill. v.li. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine, die auch zu den sportlichen Wettkämpfen der Feuerwehr Nennhausen aktiv war, ist Andrea Templin. Sie ist gerade das zweite Mal Mutter geworden. „Meine Tochter Jenna ist sechs Jahre und bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr Nennhausen. Sie hat sich schon den ganzen Tag auf den Laternenumzug gefreut“, beschreibt Andrea Templin die Stimmung des Mädchens.

Conner Schreiber kam extra aus Vieritz zum Laternenumzug. „Ich habe hier mal gewohnt. Mein zwölfjähriger Sohn ist immer noch hier in der Feuerwehr Nennhausen. Wir kommen immer her, wenn etwas los ist“, so Conner Schreiber.

Plüschdino zur Unterstützung

Der zweijährige Jan hat sich gleich Verstärkung mitgebracht. Ein Plüschdino beschützte ihn durch den dunklen Schlosspark.

Mit selbst gebastelten Laternen unterwegs im Schlosspark. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Großeltern des Kleinen spazierten mit. „Wir sind immer dabei, wenn hier bei der Feuerwehr was los ist“, erzählt die Großmutter Rita Krebs. Ihr Mann Norbert Krebs erinnert sich noch an den St. Martinsumzug vor drei Jahren. „An dem Tag hat es wie verrückt geregnet. Als wir an der Kita ankamen, waren alle klitschnass und die Veranstaltung musste abgebrochen werden.“

An diesem Abend hatten aber alle Glück. Das Wetter spielte mit. Nach dem Laternenumzug ließ man den Abend an den Feuerschalen noch langsam und gemütlich ausklingen.

Von Jürgen Ohlwein