Rathenow

In diesem Jahr feiert das Netzwerk Gesunde Kinder 15-jähriges Jubiläum. Seit dieser Zeit bietet das Netzwerk jungen Eltern bei Themen rund um die Schwangerschaft und das gesunde Aufwachsen von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren Unterstützung an. „Wir könnten uns aber auch gut vorstellen ,das Angebot auf Kinder bis sechs Jahre zu erweitern“, erklärt Andrea Thiele, havelländische Netzwerk-Koordinatorin.

Andrea Thiele ist seit Mai 2007 Koordinatorin des Netzwerkes Gesunde Kinder im Havelland. „Ich freue mich ganz besonders über die neuen Räume in der Jahnstraße 2, die wir im Februar bezogen haben. Sie geben uns die Möglichkeit, unsere Angebotspalette für die jungen Eltern zu erweitern. So können wir jetzt auch eine Kinderkrankenschwester-Sprechstunde in unseren Räumen anbieten“, erzählt Andrea Thiele.

Netzwerkkoordinatorin Andrea Thiele und die Rathenower Mitarbeiterin Kerstin Schmidt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Drei Kinderkrankenschwestern, die für diese Sprechstunden ausgewählt wurden, sind aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Havelland-Kliniken Rathenow. Eine von ihnen ist Monique Schlode.

Die 36-jährige Milowerin hat ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Stade gemacht und ist anschließend wieder ins Havelland zurückgekehrt. „Ich wollte immer schon was mit Kindern machen. Aber auch das Medizinische hat mich gereizt. So entschloss ich mich zu dem Beruf der Kinderkrankenschwester“, erzählt Monique Schlode.

„Das Angebot wird gut angenommen. Die jungen Eltern brauchen jemanden, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Früher waren die jungen Mütter nach der Geburt noch eine Woche lang mit ihrem Säugling in der Klinik, ehe sie nach Hause entlassen wurden. In dieser Zeit konnten die jungen Mütter Fragen stellen und sich informieren. Heute wird die junge Mutter mit ihrem Neugeborenen nach 48 Stunden entlassen. Mit vielen Fragen, die sich erst in den ersten Wochen ergeben, stehen sie dann zu Hause alleine da“, erzählt Monique Schlode.

„Gerade durch die Schließung des Kreißsaals in Rathenow ist das Angebot sehr wichtig. In der Schwangerschaft träumt die werdende Mutter voller Glückseligkeit und plötzlich ist das Neugeborene da und das Elternsein stellt sie vor nicht alltägliche Probleme. Viele Fragen, die jungen Eltern haben, betreffen den Schlaf des Babys, die Lagerung, die Gewichtszunahme oder die Ernährung. Wir machen aber auch medizinische Untersuchungen wie zum Beispiel Hörtests. Ganz wichtig ist das Vertrauen“, erzählt Monique Schlode.

Krabbelecke iin den neuen Räumen. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ein Kind bringt immer frischen Wind und so manche Frage in den Familienalltag. Um Familien gut zu Themen rund um ein gesundes Aufwachsen begleiten zu können, haben wir das Familienhandbuch entwickelt. Bereits in der Schwangerschaft erhalten werdende Eltern im Netzwerk Gesunde Kinder das Familienhandbuch. Es enthält Informationen zum gesunden Aufwachsen, wertvolle Tipps für den Alltag mit Kindern und erleichtert so das Familienleben der jungen Eltern“, erzählt Andrea Thiele.

Auf die Kommunikation und Unterstützung zielen auch die anderen Projekte des Netzwerkes Gesunde Kinder in Rathenow ab. So kümmern sich 65 ehrenamtliche Familienlotsinnen um insgesamt 772 junge Familien im Havelland um die jungen Eltern mit ihrem Nachwuchs. Neben den Angeboten in der Anlaufstelle machen die Familienlotsinnen auch Hausbesuche.

Ein neues Projekt, was am nächsten Freitag anläuft, ist ein ElternZeit-Café. „Hier können sich Mütter und Väter in gemütlicher Atmosphäre austauschen und Kontakte knüpfen, während die Kleinen Freude am Spiel, am Befühlen und Tasten mit den neuen Spielgefährten finden. Fragen, die das Familienleben mit sich bringen, beantworte ich den Eltern gern“, sagt Kerstin Schmidt Leiterin in Rathenow.

Das Eltern-Zeit-Café findet immer freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Die Kinderkrankenschwester-Sprechstunde findet immer mittwochs von 11.30 bis 15.30 Uhr und freitags 10 bis 14 Uhr statt in den neuen den Räumen des Netzwerkes in der Jahnstraße 2 in Rathenow.

Mehr zu Angeboten und Terminen ist auf der Internetseite www.netzwerk-gesunde-kinder.de/havelland/ zu finden.

Von Jürgen Ohlwein