Netzwerken für Wirtschaft im Havelland

Havelland

Immer auf Achse, immer unterwegs, und das im gesamten Westbrandenburg. Seit einem Jahr leitet Leona Heymann das Regionalcenter Brandenburg an der Havel/ Havelland der Industrie und Handelskammer Potsdam. „Eine große und interessante Region“, sagt die Wirtschaftsjuristin, die die Wirtschaftsregion Westbrandenburg und das Havelland im Jahr 2020 weiter stärken will.

Beratung in Falkensee

Bevor sie nach Brandenburg an der Havel zog, beriet Leona Heymann im Regionalen Lotsendienst des Landkreises Havelland regelmäßig Gründungsinteressierte aus Falkensee und Umgebung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Im persönlichen Gespräch informiert sie rund um das Thema Gründung, gab fachliche Stellungnahmen für Fördermittelbeantragungen und bewertete die Erfolgsaussichten des eigenen Gründungsvorhabens – jetzt ist sie für das große Ganze verantwortlich.

Gründertag organisiert

„Dieses Netzwerk hat mir auch geholfen, als ich in Brandenburg für die gesamte Region zuständig wurde“, erzählt Heymann, die erstmalig in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg einen Gründertag in Rathenow organisierte. Mit 85 Teilnehmenden und um die 20 Aussteller war der Auftakt gelungen. „Auch 2020 werden wir dieses Format nochmals für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg anbieten. Termin wird wieder innerhalb der Gründerwoche Deutschland im Herbst sein“, sagte die IHK-Regionalleiterin.

Fachkräfte fehlen

Wie überall in Deutschland heißt das Stichwort auch im Havelland Fachkräftemangel. „Hier muss unter anderem stärker versucht werden, mit den Argumenten, wie der hohen Lebensqualität, günstigen Mieten und der Nähe zu Berlin motivierte Mitarbeiter für die Region zu gewinnen“, lautet eines ihrer Rezepte. Dabei weist sie auf die IHK-Angebote hin: „Zum Thema Ausbildung und Weiterbildung gibt es eine Vielzahl von Angeboten, wie die IHK-Lehrstellenbörse.“

Standortfaktoren nutzen

Zusammen mit dem Landkreis Havelland und zahlreichen Partnern verfolge die IHK das Ziel, den Wirtschaftsstandort zu stärken und überregional optimal zu positionieren, erzählt sie: „Das ist natürlich im direkten Speckgürtel von Berlin einfacher.“ Das schließe die Wahrnehmung der Interessen ansässiger Unternehmen und potenzieller Investoren genauso ein, wie die Entwicklung der sogenannten weichen Standortfaktoren, von denen in erster Linie die Menschen vor Ort profitieren würden.

Attraktiver Zukunftsstandort

Gemeinsam sich als attraktiver Zukunftsstandort innerhalb der Hauptstadtregion zu präsentieren, wäre auch 2020 ihr Ziel. Was sind dabei die IHK-Forderungen an die Politik? „Um den ländlichen Regionen eine Perspektive zu ermöglichen, müssen Menschen mobil bleiben und auch zwischen Wohn- und Arbeitsort problemlos pendeln können“, sagte Heymann und dachte dabei im Havelland: „So muss zum Beispiel in Ketzin geprüft werden, die stillgelegte Bahnstrecke wieder zu reaktivieren.“

Aufgaben für 2020

Welche Aufgabe hat 2020 ihre größte Aufmerksamkeit? „Neben dem Gründertag und dem Nachfolgeforum, werden Unternehmerstammtische im Havelland angeboten, in denen über die wirtschaftliche Entwicklung, neue Gesetze, Verordnungen und deren Auswirkungen informiert wird“, sagt Heymann. Von der Gründung über die Existenzsicherung bis hin zur Unternehmensnachfolge.

„Unseren Mitgliedern und denen, die es noch werden möchten, bietet die IHK Potsdam eine Rundum-Service-Beratung“, verspricht die Leiterin des Regionalcenters für das Havelland, die nach ihrem ersten Jahr in Brandenburg angekommen ist.

Von Ulrich Hansbuer