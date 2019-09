Rathenow

Das ist ein ungewohnter Anblick im Optikpark am Schwedendamm in Rathenow. Am kleinen Karpfenteich, mit Blick auf die Strahlenbeete, steht nun ein Sleepcube. Dieser bietet Übernachtungen mit Erlebnischarakter.

Mit einer Chillbox

Wetterfeste Stoffbahnen umschließen den kurvigen stabilen Rahmen. Die großen Fenster ermöglichen den freien Blick auf den Park und in den Sternenhimmel.

Ausgestattet mit Decken, Kissen, Matratze und LED-Beleuchtung ist der rund zwölf Quadratmeter große Cube ein komfortables Outdoorerlebnis. Dazu gibt es Bio-Snacks und Getränke.

In der Nacht bewacht

Der Sleepcube hat im Optikpark einen tollen Platz gefunden. Unter Bäumen, nahe am kleinen Karpfenteich, kann man den Blick in den Optikpark Rathenow schweifen lassen. Natur pur mitten in der City, in der man Vogelgezwitscher, Entengeschnatter, Grillenzirpen und das Plätschern des Wassers hört. Toiletten befinden sich in 200 Meter Entfernung.

Sommerstimmung am Havelaltarm. Quelle: Joachim Wilisch

Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin der Optikpark GmbH, sieht die Sleepcubes als sinnvolle Ergänzung zu dem Angebot, das man im Optikpark bereits erleben kann. „Es ist mal etwas anderes, praktisch so etwas wie ein kleiner Urlaub.“ Natürlich können sich die Interessenten, die eine Nacht buchen, auch Essen und Getränke mitbringen.

Neue Ideen

Dies sei die Gelegenheit, den Park einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Mit Eröffnung dieser Saison habe man die Familien besonders in den Fokus rücken wollen, so Fredrich. Inzwischen kann man sich einen Picknick-Korb für die ganze Familie bestellen, der zu einem Platz im Park gebracht wird, den sich die Gäste zuvor aussuchen können.

Kleine Auszeit

Buchbar ist das Erlebnis ab 120 Euro die Nacht direkt auf der Internetseite des Optikparks Rathenow unter www.optikpark-rathenow.de oder bei Sleeperoo unter www.sleeperoo.de.

Von MAZ