Neu: Weinfest geht nun über zwei Tage

Rathenow

Mit einem leicht veränderten Konzept geht das Rathenower Weinfest in sein Jubiläumsjahr. Am dritten Oktober-Wochenende wird erstmals an zwei Tagen gefeiert.

Bereits am Samstag, den 19. Oktober, wird es auf dem Märkischen Platz eine Marktmeile geben. Veranstalter Manfred Rücker hat drei Weinhändler engagiert, die ihre Tropfen feilbieten werden. Und traditionell wird der Rotary-Club Haveland Wein ausschenken – für einen guten Zweck.

Außerdem gibt es ein Imbissangebot, das zum Thema Wein passt. Also Käse, Zwiebelkuchen und andere Leckereien. Kinder erwartet vor dem Kulturzentrum jede Menge Abwechslung. Es darf nach Herzenslust gespielt werden.

Weingott Bacchus tritt auf

Am Sonntag, den 20. Oktober, ist in der Innenstadt dann noch mehr los. Weingott Bacchus wird um 15 Uhr ein 60-Liter-Weinfass anstechen und den Inhalt an das Publikum verteilen. Auf der Bühne vor dem Kulturzentrum werden außerdem die Sternchen des Rathenower Carneval Clubs eine Probe ihres tänzerischen Könnens geben. Außerdem wird hier der Gewinner der großen Tombola bekannt gegeben.

Ein zweite, kleinere Bühne wird auf dem August-Bebel-Platz aufgebaut. Hier wird die Kreissportjugend ein Programm auf die Beine stellen. Es wird Spiele geben, bei denen die ganze Familie aktiv werden kann. Außerdem gibt es Musik.

Offene Läden am Sonntag

Am Weinfest-Sonntag werden die Geschäfte in der Rathenower Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Besucher des Weinfestes können dann ganz entspannt zwischen der Marktmeile auf dem Märkischen Platz mit ihren Angeboten und den Läden im Zentrum hin- und herbummeln.

„Wir wollen ein herbstliches Fest mit entsprechenden Angeboten feiern“, sagt Veranstalter Manfred Rücker. Er und alle anderen am Fest Beteiligten hoffen, dass das Wetter mitspielt. Ein schöner Altweibersommertag ohne Regen mit milden Temperaturen wäre bereits die halbe Miete.

Von Markus Kniebeler