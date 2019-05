Rathenow

Am Straßenrand der Landesstraße L 96 zwischen dem Kreisverkehr in Rathenow-West und dem Ortseingang von Steckelsdorf sollen noch in diesem Jahr Bäume gepflanzt werden. Nach Auskunft von Karsten Ziehm, dem Leiter der Rathenower Straßenmeisterei, wird auf der – von Steckelsdorf aus gesehen – rechten Straßenseite eine Reihe von Vogelkirschen gepflanzt.

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Damit kommt der Landesbetrieb Straßenwesen einer Forderung nach, die von etlichen Bürgern erhoben wurde. Nachdem jüngst die letzten Alleebäume auf dem besagten Abschnitt gefällt worden waren, gab es viel Protest. Corrado Gursch, Ortsvorsteher von Steckelsdorf, berichtet, dass immer wieder Anwohner mit der Bitte an ihn herangetreten seien, die Allee zu erneuern.

Dieser Wunsch wird allerdings nur zur Hälfte erfüllt werden können. Denn während die rechtlichen Voraussetzungen für die Baumpflanzung auf der erwähnten Straßenseite geschaffen wurden, wird der gegenüberliegende Straßenrand mit großer Wahrscheinlichkeit unbepflanzt bleiben.

„Die Eigentümer der Flächen haben uns unmissverständlich mitgeteilt, den für die Pflanzung benötigten Grundstückstreifen nicht für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen“, sagt Ziehm. Damit sei die Pflanzung auf dieser Straßenseite vom Tisch.

Eigentümer verkaufsbereit

Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), der die Flächen auf der südlichen Straßenseite gehören, habe sich dagegen nach einigen Verhandlungen bereit erklärt, dem Landesbetrieb Straßenwesen einen Randstreifen zu verkaufen.

Und auch der Pächter der Fläche, die Agrargenossenschaft Böhne, habe sich einverstanden erklärt, dass der Ackerstreifen mit Bäumen bepflanzt wird.

So soll es geschehen. „Die Ausschreibung wird vorbereitet. Wenn alles nach Plan läuft, kommen die Bäume im November in den Boden“, sagt Ziehm.

Der Abstand zwischen den einzelnen Bäumen wird nicht größer sein als zehn Meter. Gepflanzt werden sie am Ackerrand jenseits des Straßengrabens. So werden sich die Straßennutzer künftig zumindest auf einer Straßenseite am Anblick einer kompakten Baumreihe erfreuen können.

Pflegeleicht, robust und schön anzusehen

Die Vogelkirsche hat sich nach Aussage Ziehms als Alleebaum bewährt. Sie sei pflegeleicht, robust und beeindrucke den Betrachter mit satten Farben – im Frühjahr ziehe die leuchtend weißen Blütenpracht die Blicke auf sich, im Herbst täten dies die feurig roten Blätter.

Corrado Gursch, Ortsvorsteher von Steckelsdorf Quelle: Markus Kniebeler

Corrado Gursch vernahm die Ankündigung Ziehms mit Freude. „Es ist schön, dass zumindest auf einer Straßenseite der L 96 wieder Bäume gepflanzt werden“, sagt er. Nicht nur die Steckelsdorfer, sondern viele andere Westhavelländer seien froh, dass der ursprüngliche Alleecharakter der Straße zumindest zum Teil wieder hergestellt werde.

Wer übrigens wissen will, wie sich die Vogelkirsche als Straßenbaum in der Praxis macht, der muss nicht weit fahren. An der L 98, vor dem westlichen Ortseingang Bammes, wurden vor einiger Zeit Vogelkirschen gepflanzt. „Wir haben nur gute Erfahrungen mit dem Baum gemacht“, sagt Karsten Ziehm.

Von Markus Kniebeler