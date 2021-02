Neue Attraktion für den Rathenower Optikpark in Arbeit

Rathenow

In der zweiten Etage der alten Mühle am Schwedendamm – dort, wo die Verwaltung des Optikparks ihre Büros hat – werden die Mitarbeiter seit einigen Tagen Zeugen eines künstlerischen Schaffensprozesses. An der Kopfwand des Flures hat Alexander Dergunov eine große Leinwand installiert, auf der ein himmlisches Wesen Gestalt annimmt. Darauf jedenfalls deuten die zwei überdimensionalen Flügel hin, die Dergunov vor einem strahlend blauen Hintergrund mit Acrylfarbe zur Vollendung bringt.

Wird das ein Adler? Ein Schwan? Ein Engel gar? Dergunov lächelt verschmitzt. „Von allem ein bisschen“, sagt er. Auf jeden Fall haben diese beiden Schwingen etwas Majestätisches, das erkennt man auf den ersten Blick.

Gemälde mit Leerstelle

Das Besondere an dem imposanten Gemälde ist allerdings die Leerstelle zwischen den beiden Flügeln. Auch wenn der Künstler diese Fläche vielleicht gerne genutzt hätte, um das Flugwesen zu vervollständigen – die Lücke muss bleiben. Denn hier sollen sich Besucher des Optikparks, wenn das Gemälde im Frühjahr aufgestellt wird, hineinstellen. So wird sich ein jeder in ein fabelhaftes Flügelwesen verwandeln können.

Tagelang hat Dergunov an dem Bild gearbeitet. Quelle: Markus Kniebeler

Kathrin Fredrich, die Geschäftsführerin des Optikparks, hat die Idee zu diesem interaktiven Kunstwerk gehabt. Im Internet gibt es Beispiele für ähnliche Installationen. Das Prinzip ist überall gleich: Der Besucher stellt sich in die Lücke und lässt sich in dieser Pose fotografieren (oder fotografiert sich selbst). Fertig ist eine originelle Erinnerung. „Das könnte doch auch im Optikpark funktionieren“, dachte sich die Geschäftsführerin. Und präsentierte ihren Plan dem Mann für derartige Aufträge: Alexander Dergunov.

Feste Größe im Optikpark

Dergunov, der vor 63 Jahren in Sibirien geboren wurde und seit 2002 in Rathenow lebt, ist aus dem Optikpark nicht mehr wegzudenken. Überall auf dem Gelände hat er seine Spuren hinterlassen. Und nicht nur seine malerischen Fähigkeiten hat er eingesetzt, um das Areal am Schwedendamm mit Hinguckern zu spicken. Vor allem seiner Schnitzkunst ist es zu verdanken, dass die Besucher des Parks immer wieder auf neue Sehenswürdigkeiten stoßen.

Das Krokodil am Altarmufer ist Dergunovs auffälligste Skulptur im Optikpark. Quelle: Christin Schmidt

Das bekannteste Beispiel ist das Krokodil, das am Ufer des Havel-Altarms sein Maul aufreißt, als wolle es die Besucher verspeisen. Nach dem schweren Sommersturm im Jahr der Bundesgartenschau 2015 hatte Dergunov sich von dem gebrochenen Stamm inspirieren lassen und ihn mit Hammer, Säge und Beitel in ein wildes Tier verwandelt, vor dem die Passanten voller Bewunderung stehen bleiben.

Hüter des Waldes

In einen abgestorbenen Baumstamm hat er jüngst ein Konterfei geschnitzt, das mit seinem imposanten Schnauzbart wirkt wie der Hüter des Waldes. Auch hölzerne Hinweisschilder hat der 63-Jährige gefertigt. Am im vergangenen Jahr eröffneten Barfußpfad steht eines. Und auch der Gambische Garten wird durch die Schnitzkunst des immer gut gelaunten Mannes aus dem Osten bereichert.

In einen abgestorbenen Baumstamm hat Dergunov dieses Gesicht geschnitzt. Quelle: Markus Kniebeler

Im Optikpark angefangen hat Dergunov als Flößer. Gäste der Landesgartenschau wurden von ihm über den Altarm gestakt. Aber schnell merkte das Team des Parks, dass in dem Mann ein Künstler steckt. Mit einem einfachen Messer kann er ein Stück Holz in ein unverwechselbares Unikat verwandeln.

Seitdem hat Dergunov unzählige Werke für den Park geschaffen. „Es macht mir einfach unglaublichen Spaß“, sagt der Mann, der den Großteil seines Lebens in Kasachstan verbrachte, wo er 27 Jahre lang als Busfahrer tätig war.

Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin des Optikparks Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Für Kathrin Fredrich ist Alexander Dergunov ein echter Glücksfall. Wenn sie eine Idee hat, die kreativ umgesetzt werden soll, braucht sie ihren Mitarbeiter nicht lange zu überreden. „Mir fällt immer etwas ein“, sagt der. Schon als Kind habe er leidenschaftlich gerne gemalt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und diese Leidenschaft kommt jetzt gerade wieder zur Geltung. In der Manier eines Streetart-Künstlers füllte er die Leinwand mit den Vogelschwingen. Außer den Mitarbeitern in der Schwedendamm-Mühle hat das Werk noch niemand zu Gesicht bekommen. Das wird sich am 17. April ändern. Dann eröffnet der Park. Und das Gemälde Dergunovs wird eine der neuen Attraktionen sein.

Von Markus Kniebeler