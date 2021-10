Neue Ausstellung zur Geschichte der Ziegelindustrie in Rathenow

Rathenow

Ohne sie sähen das Schloss Babelsberg, das Holländerviertel in Potsdam und das Rote Rathaus in Berlin nicht so aus, wie sie es tun. Die Rede ist von den Rathenower Ziegeln. Die waren nämlich im Bauwesen früherer Zeiten das Maß aller Dinge.

Vor allem im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Herstellung von Ziegeln im Westhavelland zu einem blühenden Wirtschaftszweig. Der eisenhaltige Lehmboden war das ideale Material zur Herstellung der rötlichen Steine, die über die Havel, Richtung Berlin und anderswohin transportiert wurden. Deshalb wurden viele Betriebe am Flussufer errichtet.

Sieben Ziegeleien in Rathenow

Allein in Rathenow produzierten im 19. Jahrhundert sieben Ziegeleien das beliebte Baumaterial. Von den Manufakturen ist heute so gut wie nichts mehr zu sehen. Aber auf dem Weinbergfriedhof erinnern herrschaftliche Grabstätten an die industriellen Dynastien von einst: Schultze, Meuss, Heidepriem oder Matthes – das sind die Namen der Familien, die vor 150 Jahren das Wirtschaftsleben prägten.

Ein Originalziegel der Heidepriem’schen Ziegelei. Quelle: Markus Kniebeler

An diese Zeit erinnert die neue Ausstellung, die am kommenden Sonntag vom Förderverein Heimatmuseum für die Stadt Rathenow eröffnet wird. In den Ausstellungsräumen in der Berliner Straße 80 erfahren die Besucher dann, was es mit der Ziegelherstellung in Rathenow auf sich hatte.

Originalgetreues Modell

Hingucker der Ausstellung ist das originalgetreue Modell einer Ziegelei. Auf einer 170 mal 100 Zentimeter großen Platte hat der passionierte Berliner Modellbauer, Heinz Flieger, eine Manufaktur nachgebaut, wie sie auch in Rathenow gestanden haben könnte. Man sieht den Flussanleger, wo Frachtschiffe ankerten, um das Material für die Ziegelherstellung anzuliefern und von wo sie die fertigen Ziegel zu den Kunden brachten. Man sieht das Gebäude, in dem der Lehm so bearbeitet wurde, dass die für die Ziegelherstellung richtige Konsistenz erreicht war. Und vor allem sieht man einen Ringofen, in dem die Ziegel gebrannt wurden.

„Ein solcher Ringofen war um 1870 das Maß aller Dinge“, erklärt Werner Coch, ausgewiesener Experte für die Geschichte des havelländischen Ziegeleiwesens. Im Vergleich zu den Vorgängeröfen sei der Ringofen wegen seines niedrigen Energieverbrauchs bei hoher Kapazität eine bahnbrechende Erfindung gewesen.

Infotafeln und Dokumente

Das alles und noch viel mehr erfährt man in der neuen Ausstellung, an deren Konzeption neben Werner Coch, andere Kenner der Materie mitgewirkt haben. Jede der sieben Rathenower Ziegeleien ist ein eigener Ausstellungsbereich gewidmet – mit Infotafeln, historischen Dokumenten und Originalziegeln. Außerdem ist ein Film zu sehen, in dem die einzelnen Schritte der Ziegelherstellung anschaulich dargestellt sind.

Die Ausstellung „Die Ziegelindustrie von Rathenow“ in den Räumen des Fördervereins, Berliner Straße 80, wird am kommenden Sonntag, dem 24. Oktober, um 11 Uhr eröffnet.

Von Markus Kniebeler