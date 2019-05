Rathenow

Die neue Rathenower Stadtverordnetenversammlung wird ein ganzes Stück bunter werden als die alte. Nach dem vorläufigen Endergebnis werden künftig neun statt bisher sieben Parteien vertreten sein.

Den größten Sprung machte die AfD, die bislang nicht in der SVV vertreten war und aus dem Stand mit 12,8 Prozent der Stimmen viertstärkste Kraft wurde. Alle vier AfD-Kandidaten, die sich um ein Mandat beworben hatten, werden in das Parlament einziehen.

CDU behauptet knappe Führung

An der Spitze lieferten sich CDU und Linke ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Als gegen 2.30 Uhr alle Bezirke ausgezählt waren, lagen die Christdemokraten mit 25 Prozent (7 Sitze) genau 1,3 Prozentpunkte vor der Linken (7 Sitze).

Die SPD wird vier Stadtverordnete stellen (15,6 Prozent), die FDP (7,7 Prozent) ist mit zwei Mitstreitern vertreten. Die Freien Wähler, die NPD und die Piraten sorgen mit je einem Sitz für zusätzliche Farbtupfer in der Rathenower Volksvertretung.,

Republikaner schaffen es nicht

Für die Republikaner um Christian Kaiser, die mit großen Hoffnungen angetreten waren, reichte es am Ende nicht für einen SVV-Sitz. Und auch Jürgen Albrecht, der nach seinem Austritt aus der Linkspartei als Einzelkandidat ins Rennen gegangen war, wird im Stadtparlament nicht mehr vertreten sein.

Uwe Hendrich (AfD) zieht mit drei Parteifreunden in die SVV. Quelle: Uwe Hoffmann

Uwe Hendrich, Spitzenkandidat der AfD, machte aus seiner Freude über das gute Wahlergebnis keinen Hehl. „Wir werden das Rad nicht neu erfinden“, sagte er mit Blick auf die künftige Rolle der AfD in der Stadtpolitik. Aber um das Thema Sicherheit und Ordnung in der Stadt, das viele Menschen bewege, werde man sich auf jeden Fall intensiv kümmern.

CDU will SVV-Vorsitz

Rathenows CDU-Chef Andreas Gensicke sagte, die Freude in seiner Partei darüber, die stärkste Kraft in der SVV geworden zu sein, sei sehr groß. „Wir haben unser Ergebnis, was die Zahl der Stimmen angeht, im Vergleich zur Wahl 2014 sogar noch gesteigert“, sagte er. Als stärkste Kraft in der SVV stehe es der CDU nun zu, auch den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu stellen.

Daniel Golze kann mit dem Wahlergebnis leben. „Wir liegen, was die Sitze angeht, gleichauf mit der CDU“, sagt er. „Das hätte schlimmer kommen können.“ Golze sieht, was die Mehrheitsbildung in der SVV angeht, allerdings schwierige Zeiten voraus. Man werde von Mal zu Mal sehen müssen, wie man Mehrheiten findet. Die Erstarkung des rechten Spektrums gebe Anlass zu Besorgnis.

Von Markus Kniebeler