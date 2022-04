Neue Idee: enger Takt mit IC-Halt in Rathenow

Rathenow/Ketzin

Wie oft in den vergangenen Jahren Gespräche über eine Verbesserung des Zugtaktes auf der RE-4-Strecke nach Berlin geführt wurden, wie oft der Inhalt dieser Gespräche öffentlich beschrieben und bewertet wurde und wie oft das Schneckentempo beklagt wurde, weil das Projekt nicht vorangeht – das ist eine unendliche Geschichte.

Immerhin hallt noch nach, was der designierte Bürgermeister der Stadt Rathenow, Jörg Zietemann, bei einem MAZ-Talk im Kulturzentrum zu dem Thema Anfang März zu sagen hatte: „Ich werde jede Klinke putzen, wenn es sein muss, damit dieser Zug endlich alle 30 Minuten fährt“, hatte Zietemann versprochen.

Zurzeit der Stellvertreter

Zurzeit vertritt Jörg Zietemann den erkrankten Bürgermeister Ronald Seeger und es ist gut möglich, dass er nun bald beim Wort genommen wird. Denn der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) will sich mit der Situation, wie sie jetzt ist, ebenfalls nicht zufrieden geben. Görke sitzt seit der Bundestagswahl im Herbst 2021 im Bundestag. Im Landtag war er zuvor verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Verkehrsthemen behält er darum im Blick.

Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) stattete Landrat Roger Lewandowski einen Antrittsbesuch ab. Quelle: Markus Kniebeler

Bei einem Antrittsbesuch bei Landrat Roger Lewandowski (CDU) benannte Christian Görke das Thema erneut. Roger Lewandowski kennt das Thema ebenfalls in- und auswendig. Besonders für Rathenow sei eine Anbindung nach Belin im 30-Minuten-Takt wichtig, weiß Roger Lewandowski.

Besserer Zugtakt

In den kommenden Jahren werde die Entwicklung des westlichen Havellandes wesentlich davon abhängen, ob es bessere und enger getaktete Zugverbindungen in die Hauptstadt gibt. „Es dauert zu lange, bis wir von der Idee zur Planreife und letztlich zu einem Baubeginn kommen“, merkte der Landrat zuletzt in einem Interview an. Das gelte besonders für Schienenprojekte.

Bei dem Gespräch mit Roger Lewandowski erörterten der Landrat und der Bundestagsabgeordnete Ideen, wie man nun schnell zu einem verbesserten Takt in Stoßzeiten kommen kann. „Bis die Bahnstrecke tatsächlich ausgebaut ist, vergehen noch sehr viele Jahre“, ist sich Christian Görke sicher. Es müsse daher Lösungen geben, die schneller greifen – da werde er nun noch einmal ansetzen.

IC-Züge zum VBB-Preis

Die Idee ist, dass in Rathenow zu den Stoßzeiten neben dem Regionalexpress auch Intercity-Züge – nicht jedoch ICE – halten. Görke möchte bei Gesprächen mit der Bahn anregen, dass diese Züge von Berlin-Pendlern zum Tarif des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg genutzt werden können. „Normalerweise kostet die Fahrt in diesem Zug mehr“, so Görke.

Ein Zug der RE 4. Quelle: Jutta Abromeit

Auf diese Weise könne man das Angebot über den Tag so ausweiten, dass zu bestimmten Zeiten mehr Züge – dann auch in engerem Takt – fahren. Görke und Landrat Roger Lewandowski sind sich allerdings sicher, dass die Bahn so eine Änderung nicht angeht, ohne dass man etwas anbietet. „Es geht um Geld“, sagte Görke. Bei den Gesprächen mit dem Landrat haben sich beide Seiten darauf verständigt, dass der Landkreis eine finanzielle Unterstützung in Erwägung ziehen könne. Über detaillierte Zahlen sei allerdings noch nicht geredet worden.

Auch ein Opfer

Da dies in gewisser Hinsicht ein Opfer sei, erwartet der Bundestagsabgeordnete aber auch, dass die Stadt Rathenow eine finanzielle Beteiligung in die Schale wirft, wenn die Idee konkret werden sollte.

Viele offene Fragen

Jörg Zietemann dürfte zu dem Zeitpunkt bereits im Amt sein. Egal, wie die Entscheidungen ausfallen, muss zunächst herausgefunden werden, ob die Bahn sich überhaupt vorstellen kann, dass Intercityzüge in Rathenow halten – das gab es schon mal – und ob Pendler diese Züge zum VBB-Tarif nutzen können.

Jörg Zietemann ist designierter Bürgermeister von Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Bei dem Gespräch vergangene Woche ging es nicht nur um die Bahnverbindung nach Berlin. Auch die Reaktivierung der Strecke von Ketzin nach Wustermark wurde besprochen. „Das muss früher kommen als 2030“, sagte Görke. „Vielleicht hilft es, wenn große Unternehmen und Arbeitgeber wie Hermes oder Mosolf den Druck erhöhen.“

Chancen stehen gut

Die Chancen auf die Reaktivierung der Bahnstrecke Ketzin-Wustermark stehen gut. In einem Gutachten, das die PTV Transport Consult GmbH im Auftrag des Landes Brandenburg erstellt hat, gehört die Strecke zu den hochbewerteten Linien, die in den neuen Landesnahverkehrsplan 2023 bis 2027 aufgenommen werden könnten.

Von Ketzin soll eine Bahnlinie zum Bahnhof Wustermark reaktiviert werden. Quelle: Tanja M. Marotzke

Görke betont aber, dass das zu spät sei. „Wenn das erst dann im Landesverkehrsplan steht und bis die Bauarbeiten begonnen haben, ist das Jahr 2030 auch vergangen.“ Landrat Roger Lewandowski ist dennoch zuversichtlich, da auch zwei Bahnstrecken in Rathenow in dem Gutachten beleuchtet werden: „Es scheint uns gelungen zu sein, die großen Potenziale und Chancen unserer Region deutlich zu machen. Wir werden nun im nächsten Schritt alles dafür tun, um das weiter zu begleiten.“

Von Joachim Wilisch