Neue Ideen für Rathenow: Vier Frauen stärken das Leben mit Ehrenamt 

Rathenow

Es tut sich was in der Berliner Straße 83. Seit Beginn des Jahres wird das Büro, in dem nicht nur das Bündnis für Familie Westhavelland seinen Sitz hat, wieder mit reichlich Leben gefüllt.

„Wir verbinden hier jetzt vier Säulen: Bündnis für Familie, Ehrenamtskoordination, Wohnraumberatung und unser neuer Treff- und Informationspunkt Agil – aktiv, gemeinsam, informiert, leben“, erklärt Guido Panschuk, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Havelland, dem Träger der Einrichtung.

Um das Büro zu beleben, brauchen die Akteure, die hier tätig sind, Unterstützung. Ehrenamtskoordinatorin Kornelia Mensch, Ansprechpartnerin für alle, die sich engagieren wollen, aber auch für Vereine und Institutionen, die Ehrenamtler suchen, vermittelt gern Kontakte.

„Zuletzt hatten wir Anfragen von Rollstuhlfahrern, die Hilfe im Alltag benötigen oder jemanden zum Spazieren suchen“, berichtet Mensch.

Zum Team in der Berliner Straße 83 gehört seit Januar auch Ines Neidt. Sie koordiniert „Agil“ und möchte das Leben für Senioren in der havelländischen Kreisstadt bereichern. Um Ideen umzusetzen will sie nun eine Arbeitsgruppe gründen. „Ich suche Ehrenamtler, die sich gern um die Seniorenarbeit kümmern wollen, mit mir Projekte vorbereiten und durchführen“, so Neidt.

Die Aufgaben reichen vom Aufbau einer Spaziergruppe über das Organisieren kreativer Workshops bis zu sportlichen Angeboten. „Ich suche zum Beispiel jemanden, der Lust hat, eine Hockergymnastik-gruppe zu leiten. Der Kreissportbund würde Interessierte zu Trainern ausbilden“, erklärt Neidt.

Ines Neidt wirbt für die Veranstaltungsreihe Aktiv ins Alter. Quelle: Jürgen Ohlwein

Darüber hinaus sucht Christine Schneider vom Bündnis für Familie Paten, die in Schulen Lese- und Mathenachhilfe geben. Erste Kontakte zu Ehrenamtlichen, die das Ganze organisieren wollen, gibt es bereits. Nun werden weitere Mitstreiter gesucht. „Wer Lust hat, sich in der Seniorenarbeit oder anderweitig einzubringen, kommt einfach zu uns in die Berliner Straße 83“, betont Ines Neidt.

Von Christin Schmidt