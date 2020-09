Rathenow

Jetzt ist es amtlich: Noch in diesem Jahr wird in Rathenow eine neue Kita in Betrieb genommen. Und zwar im Norden der Stadt.

Nach einem längeren bürokratischen Vorlauf hat der Investor Mike Wanja vor Kurzem die Genehmigung zum Umbau des ehemaligen ROW-Speisesaals im Hasenweg erhalten. Und nun wird es schnell gehen. „Unser Ziel ist es, die Kita bis Ende Oktober fertigzustellen, sodass ab dem 2. November der Betrieb starten kann“, sagt Wanja.

Zum Gelände am Hasenweg Das Gelände am Hasenweg war bis zur Wende Produktionsstätte der Rathenower Optischen Werke (ROW). Nach der Wende übernahm der Brillenproduzent Essilor den Betrieb. Ende 2013 stellte dieser am Rathenower Standort die Produktion von Brillengläsern ein. Von September des Jahres 2015 bis zum Mai 2016 diente die Kantine, die jetzt zur Kita umgebaut wird, als Notunterkunft für Asylbewerber.

Ein sportliches Unterfangen. Um das Ziel zu erreichen, wird seit Erteilung der Baugenehmigung im Akkord gearbeitet. Von Vorteil sei der gute bauliche Zustand des Gebäudes, sagt der Investor. An der Hülle müsse, von einem neuen Anstrich abgesehen, nichts gemacht werden. Und auch im Inneren sei einiges – etwa die Heizungsanlage – gut erhalten.

Platz für 80 Kinder

In dem Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 700 Quadratmetern ist Platz für die Betreuung von rund 80 Kindern. Die Betriebserlaubnis wurde erst einmal für 68 Kinder ausgestellt. Wenn Bedarf besteht, kann eine Erweiterung beantragt werden.

Die Gruppenräume in dem ebenerdigen Gebäude sind allesamt mit großen Fenstern ausgestattet und umschließen den Sanitärtrakt im Inneren, der komplett neu aufgebaut wird. An die Kita schließt sich ein ruhiges Außengelände mit Bäumen und einer großzügigen Grünfläche an, die in den kommenden Wochen mit Spielgeräten ausgestattet wird.

Betreiberin in den Startlöchern

Betreiberin der Kita wird die P.E.B. (Pflegen, Erziehen, Bilden gUG), die in Rathenow-West die Kita-Zwergenland betreibt. Geschäftsführerin Jana Kutschan ist erleichtert, dass der Starttermin nun in greifbarer Nähe ist. „Wir haben sehnlichst auf die Eröffnung gewartet und sind froh, dass es nun endlich losgehen kann.“

„Wir wollen mit 20 bis 25 Kindern beginnen“, so Kutschan. In den kommenden Monaten werde man den Betrieb stufenweise ausweiten. Anmeldungen und Voranfragen gebe es genug, sodass es wohl nur eine Frage der ist, bis die Zielgröße von 68 Kindern erreicht ist.

Umbaupläne erstmals 2018 vorgestellt

Mike Wanja, der vor einigen Jahren das Essilor-Areal erworben hatte und auf dem östlichen Teil des rund vier Hektar großen Grundstücks Wohnhäuser errichten will, hatte die Kita-Pläne erstmals im Frühjahr 2018 vorgestellt. Und musste seitdem etliche Hürden überwinden, um seine Idee in die Tat umzusetzen.

Denn bei dem Essilor-Areal handelte es sich laut Flächennutzungsplan um ein Gewerbegebiet. Und in einem solchen ist der Betrieb einer Kita nicht erlaubt.

Weil Wanja von dem Projekt überzeugt war und die Mehrheit der Stadtverordneten ihn unterstützte, wurden die notwendigen Schritte eingeleitet. Der Flächennutzungsplan wurde geändert, ein B-Plan-Verfahren eingeleitet und ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Investor und der Stadt geschlossen, in dem sich Wanja verpflichtete, die anfallenden Planungs- und Gutachterkosten zu übernehmen.

In diesem Frühjahr kam es zu einer erneuten Verzögerung, weil geklärt werden musste, ob die Lärm-Emissionen einer benachbarten Firma, die kurioserweise in den amtlichen Unterlagen nicht vermerkt war, den Kitabetrieb gefährde.

Alle Hürden genommen

Auch diese Frage ist mittlerweile geklärt. „Ich habe den bürokratischen Aufwand, den so ein Vorhaben mit sich zieht, unterschätzt“, gibt Wanja zu. Aber er habe immer daran geglaubt, dass es keinen besseren Ort für den Betrieb einer Kita in Rathenow gebe. Deshalb habe er sich von den Schwierigkeiten im Verlaufe des Genehmigungsverfahrens auch nicht beeindrucken lassen. „Jetzt ist alles schick“, sagt er. „Endlich.“

Von Markus Kniebeler