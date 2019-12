Rathenow

Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und –empfang in Rathenow weiter ausgebaut und am Dienstag in der Berliner Straße 23 (Total Tankstelle) die zweite DHL Packstation mit insgesamt 96 Fächern in Betrieb genommen. Dort können die Kunden ab jetzt rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen. Ein weiterer Standort befindet sich in Rathenow in der Mittelstraße 18 (Ecke Große Hagenstraße).

Beliebter Service

Bundesweit nutzen bereits mehr als elf Millionen registrierte Postkunden die Vorteile der Packstation. Deutschlandweit stehen Postkunden 4.200 Packstationen mit 420.000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Die Kunden können sich unter www.paket.de für diesen kostenfreien Paketservice anmelden.

Man kann es ausprobieren

Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich und damit ideal für alle, die eine Packstation einfach einmal ausprobieren wollen.

Partner-Filialen

Neben den Packstationen können die Kunden in Rathenow ihre Päckchen und Pakete zudem in den Partner-Filialen und DHL-Paketshops abgeben. Unter www.postfinder.de können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen und Paketboxen abrufen.

