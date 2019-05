Rathenow

Die Filiale der Rathenower Bäckerei Thonke im denkmalgeschützten Rathenower Kaiserbahnhof wird vergrößert. Nach Auskunft von Olaf Thonke, dem Chef des mittelständischen Unternehmens, soll die umgebaute Filiale voraussichtlich im Spätsommer eröffnet werden.

Thonke zufolge wird die Filiale um die beiden seit längerem leer stehenden Räume in dem hölzernen Bahnhofsgebäude erweitert. Die nutzbare Gesamtfläche vergrößert sich dadurch um zwei Drittel auf rund 100 Quadratmeter. Nach dem Umbau wird Platz für einen kleinen Cafébereich mit Sitzplätzen und Kunden-Toilette sein. Bislang konnten in der Filiale Backwaren nur gekauft werden.

Versorgung aus einem Verkaufswagen

Am Montagnachmittag hatte Backwarenverkäuferin Claudia Lubosch in dem alten Backshop den letzten Kunden bedient. Wenige Stunden später, am frühen Dienstagmorgen, begrüßte Kollegin Rowena Seeger den ersten Kunden aus dem Verkaufswagen, der vor dem Bahnhofsgebäude aufgestellt wurde. Bis zur Eröffnung der Filiale werden die Kunden aus dem Wagen versorgt.

Rowena Seeger (li.) und Claudia Lubosch werden die Kunden während der Umbauzeit aus einer mobilen Verkaufsstelle versorgen. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir werden unser Angebot in der neuen Filiale erweitern“, sagt Olaf Thonke. Und auch an den Öffnungszeiten wird sich etwas ändern. Künftig soll das Bäckerei-Café auch samstags und sonntags öffnen.

Eröffnung vor 13 Jahren

Vor 13 Jahren eröffnete die kleine Thonke-Filiale in dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude, das aus Anlass der Landesgartenschau saniert worden war.

Der Anfang an dem neuen Standort sei nicht einfach gewesen, sagt der Firmenchef. Aber im Laufe der Jahre hätten sich die Umsätze einigermaßen stabilisiert. Durch die Erweiterung von Sortiment und Öffnungszeiten sowie die neuen Sitzplätze im Café wolle man den Standort stabilisieren, so Thonke.

Erleichterung beim Eigentümer

Eigentümer des Bahnhofs ist die Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz (AfP). Deren Geschäftsführer Mathias Hohmann ist froh, dass die seit der Bundesgartenschau leer stehenden Räume nun endlich wieder mit Leben gefüllt werden.

Es habe immer mal wieder Interessenten gegeben, sagte Hohmann auf MAZ-Anfrage. Aber die nun gefundene Lösung sei ihm die liebste, weil das historische Gebäude so der Öffentlichkeit erhalten bleibe. Das wäre bei einer Nutzung als Büro, die auch mal im Gespräch war, nicht der Fall gewesen.

Britische Könige zu Gast

Übrigens war kein Kaiser, sondern der britische König Edward VII. Anlass für den Bau des Bahnhofs. Um den Herrscher, der am 9.Februar 1909 auf dem Weg nach Berlin in Rathenow Zwischenstation machte, gebührend zu empfangen, wurde eigens ein neues Gebäude im norwegischen Stil errichtet.

Auch der Nachfolger Edwards auf dem britischen Thron, Georg V., machte 1914 Halt in Rathenow und wurde am Kaiserbahnhof begrüßt. Die Ankunft prominenter Gäste ließ später merklich nach. Bis zur Wende wurde das Gebäude von Mitarbeitern der „Deutschen Reichsbahn” als Unterkunft und Lagerstätte genutzt.

Ob in dem neuen Bahnhofscafé noch einmal ein Potentat vom Range eines britischen Königs begrüßt werden wird, ist eher unwahrscheinlich. Viel wichtiger für die wirtschaftliche Zukunft des Cafés wird ohnehin sein, dass Rathenower und Besucher der Stadt hier einkehren.

Von Markus Kniebeler