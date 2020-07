Rathenow

Bereits Anfang Juni übergab die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) als Vermieter die Wohngemeinschaft in ihrem Neubau in der Forststraße an die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege gGmbH. In den folgenden Wochen zogen die ersten sieben der insgesamt neun Mieter ein. Nun feierten die Bewohner der Senioren-WG gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Familienangehörigen eine kleine Einzugsparty.

Mittagessen gemeinsam zubereitet

Wie in der WG üblich, wurde zum Mittag die gemeinsame Mahlzeit vorbereitet. Roulade mit Kartoffelklößen und Rotkraut kochten Lukas und Leon Zarpentin, zwei Enkel der Bewohnerin Johanna Zander, zusammen mit ihrer Oma. „Die letzten Jahre habe ich allein in einer Wohnung im Wohnblock für betreutes Wohnen in der Forststraße gelebt“, erzählt die 93-Jährige. „Meine Kinder meinten, dass ich mit einem Umzug in die neue WG besser versorgt wäre.“

WG-Bewohnerin Johanna Zander mit ihrem Enkel Lukas Zarpentin beim gemeinsamen Vorbereiten des Mittagessens. Quelle: Uwe Hoffmann

Und eine Senioren-WG ist eine gute, der Demografie gerecht werdende Alternative zum Pflegeheim. Zum Nachmittag mit Kaffee und Kuchen kamen die Angehörigen und saßen bis zum frühen Abend zusammen. Da wurde der Grill angeheizt. Bratwurst und selbst eingelegte Schweinesteaks sowie mit Hackfleisch gefüllte Zucchini aus dem Backofen mit Kartoffel- und Nudelsalat gab es. Mit einer Flasche Bier oder ein Gläschen Bowle wurde angestoßen.

Plausch mit dem Stadtchronisten

Auch der in der Rathenower Stadthistorie bewanderte Günter Thonke kam zu einem Kaffee-Plausch vorbei und tauschte sich lebhaft mit den Bewohnern aus. So mit Johanna Zander, eine der beiden Frauen in der WG. Im heute polnischen Gleiwitz geboren kam sie noch bevor die Front im Zweiten Weltkrieg näher rückte, 1944, zunächst ins brandenburgische Brielow.

„Nach dem Krieg gehörte ich zu den ersten Lehrerinnen, die in der 1949 in das Schloss umgezogenen Schule in Nennhausen unterrichteten. Mein Ehemann Martin-Jost Zander war als Schulleiter seit 1949 Initiator und 1956 bis 1959 Bauherr der neuen, heutigen Grundschule“, erinnert sich die langjährige Lehrerin. 1970 zog Johanna Zander nach Rathenow, wo sie auch viele Jahre im Gemischten Chor mitsang.

WG-Bewohnerin Johanna Zander zum Einweihungsfest im Gespräch mit Gast und Rathenower Zeitzeugen Günter Thonke. Quelle: Uwe Hoffmabnn

Die senioren- und behindertengerecht ausgestattete WG umfasst insgesamt 335 Quadratmeter. Dazu gehören die neun 15 Quadratmeter großen Einzelzimmer mit kleiner Terrasse, zwei Gemeinschaftsbäder und zwei Badezimmer, die Küche im offenen Gemeinschaftsraum und Wirtschaftsräume, sowie ein Raum zum Wäsche waschen.

Betreuung rund um die Uhr

„In der WG leben Menschen mit Pflegestufe, entweder weil sie dementiell erkrankt oder körperlich eingeschränkt sind, zusammen. Rund um die Uhr ist eine Ansprechpartnerin für sie vor Ort. Für die Bewohner organisieren wir regelmäßig Aktivitäten in der WG, wie Spielenachmittage, Besuch des Wochenmarktes oder Ausflüge, wie in den Optikpark und ins Kulturzentrum. Auch die Angehörigen können sich einbringen“, erzählt Heike Schröder, die als WG-Präsenzkraft des Gemeinschaftswerks die Tagesgestaltung unterstützt.

Margot Stempin, eine der insgesamt neun WG-Bewohnerinnen, in ihrem Zimmer. Quelle: Uwe Hoffmann

„Zusätzlich können die Mieter individuell zugeschnittene Service- und Pflegeangebote als bedarfsgerechte Unterstützung für sich vertraglich mit dem ambulanten Pflegedienst des Gemeinschaftswerks vereinbaren“, so die Betreuerin. Komplett ist die Senioren-WG, wenn im August die letzten beiden Mieter eingezogen sind.

Angebot nach „Nauener Modell“

Das Angebot in der WG orientiert sich am „Nauener Modell“, das die Selbstständigkeit und gesellschaftliche Integration/Inklusion des Einzelnen anstrebt. Menschen mit Demenz brauchen in der Regel keine „Rund-um-die-Uhr“ Pflege im klassischen Sinn. Sie sind häufig in der Lage, ihren Alltag unter Anleitung selbst zu gestalten. Hier setzt das Nauener Modell des Gemeinschaftswerks an.

Am Körgraben unterhält das Gemeinschaftswerk zwölf Wohnungen für betreutes Wohnen und ihre Sozialstation. Seit dem 2. Juni hat nach der Corona-Schließzeit auch wieder die für 22 Gäste ausgelegte Tagespflegestätte „Treff an der Rathenower Stadtschleuse“ des Gemeinschaftswerks in der Berliner Straße wieder geöffnet.

Von Uwe Hoffmann