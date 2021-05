Neue Spielgeräte auf dem Grützer Dorfplatz

Grütz

Was lange währt, wird endlich gut. Und in diesem Falle richtig gut. Der Grützer Spielplatz ist um zwei sehenswerte Geräte bereichert worden. Am Donnerstagabend wurden diese offiziell zur Nutzung freigegeben.

Etliche Grützer waren gekommen, um dieses freudige Ereignis mitzuerleben. Und die Kinder, für die das Ganze ja schließlich gedacht ist, nahmen die Neuerungen gleich in Beschlag.

Bereits im Jahr 2019 war die Entscheidung gefallen, dass der Grützer Spielplatz aufgewertet werden soll. Und zwar im Rahmen der Abstimmung über den Bürgerhaushalt – den ersten der Stadt Rathenow.

Ins Rollen gebracht wurde die Erweiterung von Elaine Wilzo, Doreen Otten und Christin Altendorf. Quelle: Markus Kniebeler

Die Grützerinnen Doreen Otten, Elaine Wilzo und Christin Altendorf hatten den Vorschlag zur Erweiterung des Grützer Spielplatzes bei der Rathenower Verwaltung eingereicht. Die beiden stählernen Geräte, die bereits auf dem Spielplatz standen, sahen auch wirklich etwas mickrig aus.

Auf der Jagd nach Unterstützern

Mit der Einreichung des Vorschlags hatte sich das Engagement der drei Frauen aber mitnichten erledigt. Denn eine Chance auf Verwirklichung würde ihr Beitrag nur bekommen, wenn Menschen ihn mit ihrer Stimme unterstützen. Also zogen die drei Damen, von Ortsvorsteher Torsten Kenzler und anderen unterstützt, durchs Dorf und animierten die Bewohner zur Abstimmung.

Nun, der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Am Ende belegte die Spielplatzerweiterung in der Gesamtabstimmung den ersten Platz. 74 Bürger hatten das Vorhaben unterstützt. Und damit selbst Projekte, die in der Rathenower Innenstadt umgesetzt werden sollten, überflügelt.

Installation mit Verzögerung

Im Jahr 2020 sollten die Geräte im Wert von 15 000 Euro installiert werden. Doch es kam einiges dazwischen. Zuerst meldete sich auf die Ausschreibung kein Bewerber, sodass das Vorhaben noch einmal ausgeschrieben werden musste. Dadurch rückte der Übergabetermin schon mal in weite Ferne.

Als dann die zweite Ausschreibung erfolgreich war, kam es zur nächsten Verzögerung. Denn bevor die Firma mit dem Aufbau der Geräte beginnen konnte, stießen Archäologen bei der obligatorischen Untersuchung des Geländes auf menschliche Knochen – Überreste eines alten Friedhofs, der sich einst auf dem Grundstück befand. Weiterer Zeitverzug. Und zum Schluss dauerte auch die Abnahme durch den TÜV länger als geplant.

Klettergerüst und Seilbahn

Doch nun ist alles fertig. Auf der ebenso stabilen wie umweltfreundlichen hölzernen Kletterkombination lässt es sich nach Herzenslust herumkraxeln. Wer es schneller mag, kann sich auf der Seilbahn dem Rausch der Geschwindigkeit hingeben. „Ist sehr schön geworden“, freute sich Doreen Otten. „Unser Einsatz hat sich gelohnt.“

Torsten Kenzler, Ortsvorsteher von Grütz. Quelle: Markus Kniebeler

Auch Torsten Kenzler zeigte sich am Tag der Einweihung sehr angetan. „Damit haben wir dem Dorfplatz, der im Zuge der Bundesgartenschau neu hergerichtet wurde, den letzten Schliff verliehen“, sagte er. Das komme sowohl den Grützern zugute als auch den Urlaubern, die vor allem im Sommer im Ort anzutreffen seien.

Der allerletzte Schliff für den Dorfplatz steht aber noch aus. Auf einer befestigten Fläche inmitten der Spielgeräte soll nach dem Willen der Grützer eine Knorpelschänke installiert werden. Damit die Erwachsenen es sich gemütlich machen können, während sich die Kinder auf den Geräten so richtig austoben.

Von Markus Kniebeler