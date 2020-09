Rathenow

Die Bevölkerungsstruktur im Westhavelland – da sind sich alle Statistiker einig – wird sich in den kommenden Jahren verändern. Zwar hoffen alle auf einen Zuzug von Familien aus der Metropolenregion Berlin. Doch das ist eine nicht planbare Größe. Klar ist dagegen, dass der Anteil älterer Menschen an der Einwohnerzahl stetig zunehmen wird. Damit wird auch der Bedarf an Pflegeleistungen größer.

Unternehmensstart am 1. August

Um diesen Bedarf zu decken, hat sich ein neuer Anbieter auf dem Feld der ambulanten Pflege in Position gebracht. Das Pflegeteam Havelland ist seit dem 1. August aktiv.

Aus den Büroräumen im Friedrich-Ebert-Ring schwärmen fünf ausgebildete Pflegekräfte Tag für Tag aus, um hilfebedürftige Menschen zu unterstützen. Die Palette der Hilfeleistungen reicht von der Unterstützung bei der Morgentoilette über das Anlegen und Wechseln von Verbänden bis zur Erledigung von Einkäufen.

Geschäftsführerin mit Erfahrung

Die Geschäftsführerin der Pflegeteam Havelland GmbH ist auf dem Feld der Gesundheitsversorgung in der Region keine Unbekannte. Beate Kämmerling war über fünf Jahre lang Leiterin der Rathenower Niederlassung der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH. Mit fünf Mitarbeitern und einem Kunden habe man im Jahr 2015 in Rathenow mit dem Aufbau der Niederlassung begonnen, erinnert sie sich. Heute kümmern sich rund 70 Mitarbeiter um über 220 Kunden.

Schritt in die Selbstständigkeit

Diese Größenordnung ist einer der Gründe dafür, dass Beate Kämmerling sich entschlossen hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das Gemeinschaftswerk sei in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, sagt sie. Von der Nauener Unternehmenszentrale würden mittlerweile acht Niederlassungen gesteuert. Dadurch seien die Entscheidungswege länger geworden, der bürokratische Aufwand habe zugenommen.

Kurze Wege, schnelle Entscheidungen

„Wir wollen mit unserem kleinen Team näher dran sein an den Menschen“, sagt sie. „Kurze Wege, schnelle Entscheidungen.“ Das schließe nicht aus, dass man sich in der nahen Zukunft vergrößern werde. „Aber die Grenzen des Westhavellandes wollen wir nicht überschreiten.“

Auch der zweite Beweggrund, gemeinsam mit vier Partnerinnen ein eigenes Unternehmen zu gründen, hat mit Beate Kämmerlings bisherigem beruflichen Werdegang zu tun. Vor ihrer Zeit beim Gemeinschaftswerk hat sie über zehn Jahre lang als Projektleiterin beim Lotsendienst Havelland Existenzgründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit beraten. Sie weiß also ganz genau, worauf man achten muss, wenn man ein eigenes Unternehmen aus der Taufe heben will.

Gründung im Rekordtempo

Außerdem kamen ihr die Kontakte, die sie in der damaligen Zeit geknüpft hat, zugute. Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Versicherungsfachleute – um hier die richtige Expertise zu bekommen, musste sie nicht lange suchen. Was dazu führte, dass von der Idee, ein Unternehmen zu gründen, bis zur Umsetzung noch nicht einmal ein halbes Jahr vergangen ist.

Vielversprechender Start

Die ersten arbeitsreichen Wochen hat das Pflegeteam absolviert. Und der Start ist vielversprechend. Schon über 40 Kunden nehmen den ambulanten Dienst in Anspruch, Tendenz steigend. „Wir werden uns in der nächsten Zeit sicher noch verstärken“, sagt die Geschäftsführerin.

Aber sie und ihre Kolleginnen werden darauf achten, dass die Firma nicht zu groß wird. Denn dann würden sie irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie ihr Ideal der kurzen Wege und schnellen Entscheidungen nicht mehr umsetzen können.

Von Markus Kniebeler