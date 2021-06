Neuer Hingucker in der Rathenower Schwimmhalle

Rathenow

Die Rathenower Schwimmhalle ist um eine Attraktion reicher. Die Rede ist nicht vom neuen Whirlpool, der in diesem Sommer in Betrieb genommen werden soll. Die Rede ist von einem Schiffsmodell, das seit einigen Tagen am Rand des großen Beckens in einer Vitrine steht.

Der Rathenower Horst Seeger, leidenschaftlicher Modellbauer, hat das Schiff zwischen 1985 und 1987 erbaut. Die Witwe des mittlerweile verstorbenen Bastlers hat das Werk der Schwimmhalle zu einem Freundschaftspreis überlassen. „Das sieht doch so aus, als hätte es nie woanders gestanden“, freut sich Hallenchef Andreas Lepert. „Passt wunderbar hier hin.“

Freut sich über die Neuanschaffung: Andreas Lepert. Quelle: Markus Kniebeler

Dass die Schwimmhalle von jeher ein hervorragendes Verhältnis zu den Modellbauern der Region hat, ist kein Geheimnis. Regelmäßig wird Bastlern der Marinekameradschaft Rathenow das große Becken zur Verfügung gestellt, damit diese ihre neuesten Modelle vorführen können.

Im März des vergangenen Jahres fand die 12. Schiffsmodellschau in der Halle statt. Kein Wunder also, dass das Angebot der Witwe Horst Seegers auf offene Ohren stieß. Und als Andreas Lepert und Günter Rall, Chef der Rathenower Wärmeversorgung, von der die Schwimmhalle betrieben wird, das Modell zum ersten Mal sahen, war ihre Freude noch größer.

Denn zum einen sind die Akribie und die Detailtreue, mit der das Schiff gebastelt wurde, bewundernswert. Von der originalen Farbgebung bis zur Anordnung der Bullaugen – es stimmt einfach alles.

Spannende Geschichte

Zum anderen ist die Geschichte des Schiffs, das von Horst Seeger in liebevoller Arbeit nachgebaut wurde, sehr spannend. DDR-Bürgern wird es als Einklassenschiff Völkerfreundschaft ein Begriff sein. Von 1960 bis 1985 – also lange vor dem heutigen Kreuzfahrtboom –, war es als FDGB-Urlauberschiff auf den Weltmeeren unterwegs.

Doch die Vorgeschichte der „Völkerfreundschaft“ ist mindestens genauso aufregend. Denn bevor die DDR das Schiff vom Staat Schweden erwarb, war es als Passagierschiff „Stockholm“ im Einsatz. Und sorgte 1956 für weltweite Schlagzeilen. In der Nacht des 25. Juli kollidierte die Stockholm im Atlantik mit dem italienischen Luxusliner „Andrea Doria“. 51 Passagiere kamen bei der Kollision ums Leben, 1160 Menschen konnten gerettet werden.

Für 20 Millionen schwedische Kronen erwarb die DDR das instand gesetzte Schiff und baute es nach ihren Bedürfnissen um. Im Jahr 1985 wurde die „Völkerfreundschaft“ nach Norwegen verkauft. Heute heißt die Völkerfreundschaft „Astoria“. Sie ist das am längsten im Dienst befindliche Kreuzfahrtschiff der Welt.

Von Markus Kniebeler