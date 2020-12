Neuer Krimi: Feuertod im Havelland

Havelland

Regionalkrimis sind seit einigen Jahren zunehmend beliebt, die Reihe der Havelland-Krimis ist jetzt um ein schönes Stück erweitert worden. Christoph Heiden schrieb „Zurück im Zorn“, er schrieb das Kriminalstück, ohne selbst straffällig zu werden: Er stiehlt dem Leser nicht die Zeit, er tötet ihn nicht mit Langeweile, er quält ihn nicht mit einer dünnen Story.

Familie lebt im Havelland

Christoph Heiden gelang ein Thriller, der weniger Gruselschocker als vielmehr spannende Unterhaltung ist. Er führt seine Leser in das fiktive Dorf Gollwitz, das er zwischen Rathenow und Friesack ansiedelt. Heiden selbst ist Ur-Berliner, in Lichtenberg geboren, wo er heute noch lebt. Aber ein Teil seiner Familie lebt im Havelland. Die Regionalkenntnisse, die der Autor daraus schöpft, tun dem Buch gut.

Anzeige

Verbrechen liegt 20 Jahre zurück

„Zurück im Zorn“ erzählt von der 32-jährigen Anna, die vor 20 Jahren bei einem Hausbrand Eltern und Bruder verlor. Als Brandstifter wurde Martin, ein Jugendlicher aus dem Dorf, verurteilt und in eine Klinik für psychisch kranke Straftäter gesteckt, nun wird er entlassen. Das alte Verbrechen lässt das Dorf nicht zur Ruhe kommen. Auch Anna, die schon lange in Berlin lebt und als Sozialarbeiterin in einem Jugendklub arbeitet, kommt nach Gollwitz zurück, angelockt durch anonyme Briefe und Anrufe, die Schlimmes ankündigen: Weitere Brände und weitere Opfer, nun sollen auch Tante, Onkel und Cousin brennen. Die verschlossene Anna trifft auf verschlossene Dorfbewohner. Resignation, Neid, Gewalt, Schmutz und Alkohol bestimmen das Klima in dem Ort; wer hier lebt, zählt zu den Abgehängten. Der Traum vom boomenden Tourismus dank eines Sternenparks bleibt ein Traum.

Düsterer Ort und düstere Seelenlandschaft

Christoph Heiden schildert einen düsteren Ort. Und damit ist nicht die Dunkelheit gemeint, die Städter anlockt, um Sterne zu bewundern. Der Autor führt in eine seelisch düstere Landschaft. So mancher in diesem Buch ist Opfer und Täter zugleich. Anna versucht, mit dem ehemaligen Polizisten Willy Urban den aktuellen und den damaligen Fall aufzuklären.

Ein ungleiches Paar ermittelt

Das ungleiche, spröde Paar sucht Wahrheiten. Und an dieser Suche lässt der Autor seine Leser in bester Krimimanier teilnehmen. Er versteht es, seine Leser zu packen, nicht nur, weil er durch die Handlung Spannung erzeugt, sondern auch, weil er mit großem sprachlichen Vermögen Spannung erzeugt. Diese Frauen und Männer werden beklemmend anschaulich geschildert; besonders bitter die Trost- und Hilflosigkeit der jungen Männer, die in den 90er-Jahren Jugendliche waren und nie so recht ins Leben gefunden haben.

Am Ende gibt es Wahrheiten, die keinen glücklich machen können, aber auch ungeklärte Fragen. Die geben dem Autor die Chance auf ein Folgebuch. Das Verbrechen, das es aufzuklären gilt, wäre schon begangen.

Mörderisches Havelland – Regionalkrimis Der in Spandau lebende Mark Bischoff siedelt seine Krimis zwischen Spandau und dem Havelland an, etwa „Die Seeburg-Verschwörung“. Tim Pieper hat eine ganze Krimi-Reihe geschrieben, die sich an der Havel entlangschlägelt. Da liegt dann schon mal eine Leiche bei Paretz am Havelkanal. Nach Ribbeck führte „Der Fall Fontane“, den Johannes Wilkes termingerecht zum Fontanejahr herausgebracht hatte. „Dunkelland“ von Roxann Hill handelt auf dem Gut Wuthenow, der hier kurzerhand ins Havelland verfrachtet wurde.

„Zurück im Zorn“ ist der dritte Kriminalroman von Christoph Heiden, die beiden Vorgänger spielten in Thüringen. Er selbst behauptet von sich, es verpasst zu haben, einen ordentlichen Abschluss zu machen. Offensichtlich, hat das Leben ihm zu der nötigen Reife verholfen. Denn Heiden arbeitete in allen möglichen Jobs – war Küchenkraft, Baumpfleger und Videoverleiher, arbeitete im Tierpark und als Kanu-Verleiher, werkelte in der Holzwerkstatt eines Jugendklubs. Fast klingt es so, als hätte der Mann all das getan, um Menschen zu studieren und dieses Wissen in seinen Büchern und Theaterstücken weiterzugeben.

„Zurück im Zorn“ erschien im Gmeiner-Verlag und kostet 15 Euro.

Lesen Sie auch

Von Marlies Schnaibel