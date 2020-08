Neuer Teil von „Die drei ???“ feiert in Rathenow Weltpremiere

Rathenow

Am 23. September erlebt die havelländische Kreisstadt eine Deutschlandpremiere. Auf dem Schleusenpaltz vor der Stadtbibliothek wird die Kinderbuchautorin Cally Stronk den neuesten Teil der Erfolgsreihe „Die drei ???“ vorstellen.

Das Buch trägt den Titel: „Der verrückte Professor: Ein Auftrag. Ein Rätsel. Deine Mission.“ und erscheint nur wenige Tage zuvor. Es ist ein Gemeinschaftswerk des Berliner Autorenpaars Cally Strong und Christian Friedrich und wird von den Fans der beliebten Jugendbuchserie im ganzen Land bereits mit Spannung erwartet.

Anzeige

Dass die Premierenlesung nun ausgerechnet in Rathenow stattfindet, ist einigen Zufällen aber vor allem auch dem Engagement der Stinknormalen Superhelden zu verdanken.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach Ann Böhm folgt Cally Strong

Die hatten sich vor einiger Zeit vorgenommen, noch mehr Veranstaltungen für Kinder zu organisieren und zwar insbesondere Lesungen mit bekannten Kinderbuchautoren.

„Lesungen an sich, gehören ja nicht zu unseren Kernkompetenzen, aber Bildungsveranstaltungen für Kinder zu organisieren und das Ganze dazu nachhaltig zu gestalten, dafür stehen wir“, erklärt Superheld Katetschen Bernd.

Bereits im März war auf Einladung der Superhelden die Kinderbuchautorin Anna Böhm in der Rathenower Stadtbibliothek zu Gast. Und nun folgt Cally Stronk.

Ein Treffen im Rathenower Stadtgarten

„Ich hatte durch Zufall auf Instagram entdeckt, dass Cally Stronk den Optikpark besucht. Daraufhin habe ich sie spontan in den Stadtgarten eingeladen. Ich wusste, dass im September ihr neuer „Die drei ???“-Roman erscheint, also habe ich bei der Gelegenheit gleich gezielt nach einer Lesung gefragt und sie hat zugesagt“, erinnert sich Katetschen Bernd.

Über diese Nachricht hat sich ganz besonders Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch gefreut. „Das ist eine großartige Sache! Wir freuen uns sehr, über die Unterstützung der Superhelden und sind stolz, nun sogar eine Premierenlesung veranstalten zu können“, so Ulrike Wünsch.

Ulrike Wünsch verbrachte schon als kleines Mädchen viel Zeit zwischen den Bücherregalen in der Stadtbibliothek Rathenow. Heute leitet sie die Einrichtung. Quelle: Christin Schmidt

Freuen dürfen sich auch die 170 Teilnehmer des Brandenburger Lesesommers, denn die Lesung ist eingebettet in das Abschlussfest der Ferienaktion am 23. September.

Alle Teilnehmer die drei Bücher und mehr gelesen haben, bekommen an diesem Tag ein Zertifikat überreicht und im Anschluss dürfen sie Cally Stronk und ihrem Mann Christian Friedrich lauschen. Die Lesung findet unter freiem Himmel vor dem Kurfürstendenkmal mit Blick auf den Alten Hafen statt.

Eingeladen sind aber nicht nur die Teilnehmer des Lesesommers, auch alle anderen Interessierten – Kinder und Erwachsene – dürfen dabei sein.

Limonade, Muffins und „Die drei ???“

„Wir wollten einfach mal größer denken und den Kindern in unserer Stadt etwas Besonderes präsentieren. Sie sollen dabei nicht nur zuhören, sondern können auch Fragen an die Autoren richten. So wird der Nachmittag hoffentlich zu einem unvergesslichen Erlebnis“, sagt Katetschen Bernd.

Mit dabei ist auch Bäckermeister Ingo Möhring, der mit Fragezeichen verzierte Muffins backen will. Dazu wird es selbst gemachte Limonade geben, denn der Nachhaltigkeitsgedanke, den die Superhelden in die Welt tragen, soll natürlich auch im Rahmen der Lesung umgesetzt werden.

Das Abschlussfest des Lesesommers beginnt um 14.30 Uhr, ab 15 Uhr werden Cally Stronk und Christian Friedrich mit der Lesung beginnen.

Katetschen Bernd hofft derweil, dass die Veranstaltung auch andere dazu inspiriert, besondere Erlebnisse für Kinder zu organisieren. „Das wünsche ich mir für Rathenow und unsere Kinder“, so der Stinknormale Superheld.

Von Christin Schmidt