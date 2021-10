Neuer Vorstoß: Mehr Sicherheit für Schulkinder in Rathenow-West

Rathenow

Die Göttliner Straße ist sicher nicht die meistbefahrene Strecke in der Stadt Rathenow. Aber vor allem am frühen Vormittag und zur Feierabendzeit ist auf der Ausfallstraße zu den beiden nördlichen Ortsteilen der Stadt doch allerhand los.

Und weil das so ist, hat Uwe Hendrich, Vorsitzender der AfD in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung, einen neuen Anlauf für die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs genommen. Vor viereinhalb Jahren hatte es nach einer Ortsbegehung von Vertretern des Wirtschaftsausschusses in Rathenow-West schon einmal einen Vorstoß gegeben, der aber nicht zu einem Ergebnis geführt hatte.

Von einem Fußgängerüberweg würden vor allem Kinder auf dem Weg zur Otto-Seeger-Grundschule profitieren. Denn an der Einmündung der Pfarrer-Fröhlich-Straße ist die Verkehrssituation gerade für Kinder sehr unübersichtlich.

Nur wenn die Zahlen stimmen

Wer nun denkt, dass es so schwierig nicht sein kann, ein paar weiße Streifen auf die Straße zu pinseln und entsprechende Schilder aufzustellen, der irrt. Denn um für den Antrag, einen Überweg einzurichten, bei der Straßenverkehrsbehörde eine Genehmigung zu erhalten, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Mindestens 200 Autos pro Stunde müssten an der besagten Stelle gezählt werden, hatte Bauamtsleiter Matthias Remus im letzten Bauausschuss erklärt. Außerdem seien binnen einer Stunde 50 Fußgänger nachzuweisen, die an besagter Stelle die Straße queren.

Bei einer Zählung vor längerer Zeit sei die Zielzahl der Autos ungefähr erreicht worden, so der Bauamtsleiter. Die Fußgängerquerungen hätten allerdings unter dem festgesetzten Wert gelegen. Nun wolle man noch einmal zählen, um bei der Straßenverkehrsbehörde einen neuen Vorstoß zu wagen.

Keine Chance für eine Ampel

Dem Vorschlag aus Reihen der Stadtverordneten, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und eine Fußgängerampel aufzustellen, erteilte Remus eine Absage. Um dafür eine Genehmigung zu erhalten, müssten mindestens 750 Fahrzeuge pro Stunde die Stelle passieren. Davon sei man in der Göttliner Straße weit entfernt.

Klappt es auch mit dem Überweg nicht, gibt es nach Auskunft des Bauamtsleiters noch die Möglichkeit, eine Querungshilfe zu installieren. Aber zuerst werde man abwarten, wie die Straßenverkehrsbehörde sich zu dem Wunsch nach der Einrichtung eines Fußgängerüberwegs positioniere.

Verkehrsberuhigung in der Straße "Am Körgraben"; mehr Sicherheit für Nutzer des Rideplatzes angestrebt Quelle: Markus Kniebeler

Wie schwierig es ist, einen solchen Fußgängerüberweg einzurichten, hat die Stadt bereits erfahren müssen. Vor fast genau drei Jahren beschlossen die Stadtverordneten, die Wege zum damals neu eröffneten Rideplatz sicherer zu machen. Den Kindern und Jugendlichen, die das Angebot des Freizeitplatzes nutzen, wollten die Abgeordneten es ermöglichen, die Straße „Am Körgraben“ sicherer zu überqueren.

Mehrere Varianten standen zur Auswahl: Die Reduzierung der Geschwindigkeit „Am Körgraben“ auf 30 Kilometer in der Stunde. Das Aufstellen einer Fußgängerampel. Und die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs. Am Ende konnte keine der drei Varianten umgesetzt werden, weil die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Zwar wurden – ähnlich wie in der Göttliner Straße – genügend Autos pro Stunde gezählt, um die Einrichtung eines Überwegs zu rechtfertigen. Aber es waren zu wenige Fußgänger unterwegs.

Hoffnung am Schwedendamm

In einem ähnlich gelagerten Fall ist noch keine Entscheidung gefallen. Seit Jahren gibt es die Forderung, auf dem Schwedendamm in Höhe des Mühlen-Ensembles einen Fußgängerüberweg oder gar eine Fußgängerampel einzurichten. Nicht nur für Besucher des Optikparks, die vom Mühleninnenhof zum Parkareal wollen, wäre eine sichere Querung nützlich. Vor allem die Kinder und Jugendlichen, die im Mühlengebäude aktiv sind, würden profitieren.

Das sind zum einen die Schüler der Musikschule, die im Mühlengebäude ihren Unterricht besuchen. Und es sind zum anderen die Kinder und Jugendlichen, die die Angebote im Freizeithaus Mühle wahrnehmen. Bei einer Zählung vor einigen Jahren wurde ebenfalls die notwendige Zahl der Fußgängerquerungen nicht erreicht. Doch nun soll es eine neue Zählung und dann einen neuen Antrag geben. Ausgang, wie immer, offen.

Von Markus Kniebeler