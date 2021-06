Neues Angebot auf dem Rathenower Wochenmarkt

Rathenow

So kann man sich täuschen! Als gebürtiger Nordrhein-Westfale steht man am Brotstand, lässt den Blick über die Auslage streifen, sieht das Etikett „Ur-Essener Brot“ und denkt gleich an die Ruhrgebietsmetropole.

Weit gefehlt! Das, was da so appetitlich im Regal liegt, ist ein Backerzeugnis, das auf das palästinensische Volk der Essener zurückgeht. Vor 2000 Jahren machten diese ein Brot aus gekeimten Weizen- und Roggenkörnern – ohne Mehl. Dadurch hat das Brot nur die Hälfte an Kohlehydraten wie gewöhnliche Brote. Fans des „Ur-Esseners lieben die klitschige Textur des Brotes.

Spezialität mit langer Tradition: Das Ur-Essener wurde schon vor 2000 Jahren gebacken. Quelle: Markus Kniebeler

Gekauft werden kann diese Spezialität seit einiger Zeit auch in Rathenow. Und zwar immer mittwochs auf dem großen Wochenmarkt vor dem Kulturzentrum. Dort steht seit Ende April das Bäckermobil der Bäckerei Vollkern.

Regionale Bio-Backwaren

Die Brote und Backwaren, die Bäckermeister Volker Apitz in Rohrlack (Temnitztal) in den Ofen schiebt, haben Bioqualität. Verarbeitet wird ungespritztes, unbehandeltes Getreide aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt. „Wir haben ein breites Sortiment an Dinkel- und Vollkornprodukten“, sagt Juliane Apitz, die Tochter des Bäckermeisters, die den Verkauf organisiert. Nicht nur bei Kunden, die an einer Weizen-Unverträglichkeit leiden, seien diese Produkte sehr beliebt.

Gegründet wurde die Bio-Bäckerei im Jahr 2000 – neben dem Chef war anfangs ein Geselle aktiv. Seitdem ist der Betrieb kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile beschäftigt die Bäckerei Vollkern 30 Mitarbeiter.

Auch Süßes ist im Angebot. Quelle: Markus Kniebeler

Im März dieses Jahres wurde die erste Filiale in Neuruppin eröffnet. Außerdem steuert seit dem vergangenen Herbst ein Bäckermobil die Märkte der Region an. Neuruppin, Wittenberge und Falkensee stehen auf dem Tourenplan. Und nun also auch Rathenow. Ein befreundeter Händler habe von dem Rathenower Markt geschwärmt, erzählt Juliane Apitz. Da habe man sich um einen Platz beworben.

Zufrieden mit der Resonanz

Einen Grund, diese Entscheidung zu bereuen, gibt es bislang nicht. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Zuspruch in Rathenow“, sagt die junge Frau. „Das ist ein sehr lebhafter Markt.“

Beim Ur-Essener scheiden sich allerdings die Geister. „Die einen lieben es, die anderen lassen die Finger davon“, sagt Apitz. Aber das sei okay. „Wir haben ein großes Angebot. Das ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.“

Von Markus Kniebeler