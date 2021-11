Neues Arztpaar freut sich auf den Start in Premnitz

Premnitz/Rathenow

Noch sind Marianna Olteanu und Josef Luca beide mit ihrer medizinischen Expertise ganz auf die Arbeit bei den Havelland Kliniken fokussiert. Luca ist Oberarzt und hat im Grunde gar keine Zeit, an etwas anderes, als die Patienten im Rathenower Krankenhaus zu denken. Viele kennt er, denn gerade die älteren sind nicht zum ersten Mal im Krankenhaus. Und oft sagen sie bei der Einweisung: „Aber bitte auf die Station mit Doktor Luca, der ist so nett.“

Das war schnell sein Markenzeichen. Der nette Arzt. Der im hektischen Klinikalltag trotzdem Zeit für Patientinnen und Patienten hat. Der einfach auch mal zuhört.

Das gibt es nicht oft und gerne heißt es, solche Ärzte finde man höchstens in der TV-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“.

Ab 1. April 22 in Premnitz

Josef Luca und Marianna Olteanu wollen ihre Kompetenzen im Umgang mit Patientinnen und Patienten ab dem 1. April in Premnitz anbieten. Als niedergelassene Hausärzte mit internistischer Facharztausbildung. So bekommt Premnitz im kommenden Jahr nicht nur einen neuen Hausarzt sondern zwei. „Wir bilden eine Arztgemeinschaft“, sagt Josef Luca und räumt dabei mit dem in Premnitz verbreiteten Irrtum auf, Marianna Olteanu sei Kardiologin.

Das Rathenower Krankenhaus. Quelle: Thomas Schneider

„Sie hat aber lange in der kardiologischen Abteilung des Krankenhauses gearbeitet“, sagt Josef Luca. Natürlich freut er sich auf die neue Herausforderung. Er sei aber auch gerne am Krankenhaus gewesen.“Aber wir haben aus unterschiedlichen Gründen diese Entscheidung so getroffen und das ist jetzt auch gut so.“

Gefreut hat sich darüber auch Guido Panschuk. Er ist Geschäftsführer des Diakonischen Werkes. In Premnitz ist er für den Betrieb einer Tagespflege und der einzelnen Sparten der Diakonie zuständig.

Freude über die Entscheidung

Der Verband hat seinen Sitz in der ehemaligen Kindertagesstätte in der Friedrich-Engels-Straße. Über die Entscheidung von Josef Luca und seiner Partnerin hat sich Panschuk gefreut, weil beide eine Arztpraxis im Gebäude der Diakonie übernehmen. Sie werden nicht in das Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße, Ecke Goethestraße einziehen, das derzeit noch im Rohbau steht.

„Den Vertrag mit der Diakonie haben wir jetzt gemacht und wir freuen uns sehr darauf, dort einziehen zu können“, sagt Josef Luca. Weil er in der Klinik so bekannt und beliebt ist, hat es sich längst herumgesprochen, dass er eine Hausarztpraxis eröffnet. „Es gibt natürlich schon Anfragen“, sagt er. Und er rechnet mit sehr großem Andrang.

Guido Panschuk, Geschäftsführer bei der Diakonie. Quelle: Bernd Geske

„Wir wollen uns aber nicht überrollen lassen“, betont er. Josef Luca weiß, dass gerade in Premnitz Hausärzte dringend gesucht werden.

Der Neuanfang für Josef Luca ist auch deshalb für den Rathenower interessant, weil die Stadt Premnitz ab dem 1. Januar 2022 eine Prämie auszahlen will, um Hausärzte zu unterstützen, die sich in der Stadt niederlassen.

In einer Richtlinie, die jetzt in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung diskutiert wird, heißt es: „Zur Verbesserung einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung sollen Hausärzte, die sich in der Stadt Premnitz neu niederlassen oder eine Hausarztpraxis in neuer Niederlassung übernehmen bis zu 15 000 Euro bekommen“.

Wichtiges Ziel

Es sei ein wichtiges Ziel, die medizinische Versorgung in der Stadt Premnitz weiterhin zu gewährleisten, sagt Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz. Tebling war frühzeitig in Gespräche mit dem Ärztepaar eingebunden. „Auf die Entscheidung, die in diesem Sinne gut für Premnitz ist, habe ich aber nur wenig Einfluss“, so der Bürgermeister.

Ab dem zweiten Quartal wird es zwei Hausärzte mehr in Premnitz geben. Und viele Patientinnen und Patienten freuen sich, dass der „nette Doktor Luca“ und seine Partnerin dann wieder Zeit für sie haben.

Unbotmäßige Eile strebt Josef Luca nicht an: „Wir bauen uns das Stück für Stück auf.“

Von Joachim Wilisch