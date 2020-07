Semlin

Mit „Geliebte Heimath Havelland!“ endet das 1873 veröffentlichte Gedicht „ Havelland“, in dem der märkische Dichter Theodor Fontane vom Havelland schwärmt.

Der Begriff „ Havelland“ ist schon seit Eroberung durch Albrecht den Bären Mitte des 12. Jahrhunderts bekannt und geht auf den seit der Völkerwanderung in der Region lebenden slawischen Stamm der Heveller zurück. Viele noch bekannte Bräuche im Havelland gehen auf die deutschen Einwanderer ins Havelland zurück und sind somit christlich geprägt.

Drittes Buch über havelländische Bräuche

Nach jeweils einem Buch über Ostern und Weihnachten und den Bräuchen zu diesen Feiertagen im Havelland veröffentlichte der Semliner Autor Eugen Gliege nun eine Sammlung havelländischer Bräuche im Jahreslauf.

Auf 152 Seiten sind sie in „Das Jahr im Havelland. Havelländische Sitten und Gebräuche – mit alten Bildern und Texten“ chronologisch über das Jahr von Neujahr bis Silvester vorgestellt. Illustriert sind sie durch Zeichnungen des Autors sowie durch rund 100 Jahre alte Postkarten zum entsprechenden Thema.

„Die Veröffentlichung einzelner Bräuche in der bisherigen Semliner Jahreschronik stieß immer auf reges Interesse. In unserer Region gibt es mehr Bräuche als die zu den Feiertagen wie Ostern mit Eiertrudeln, Pfingsten, Weihnachten oder Silvester. Sie sind weithin bekannt, aber teilweise nicht mehr ihre Herkunft.“

Bauernregeln mit aufgenommen

Zudem habe er mit Bauernregeln verbundene Traditionen in das Buch aufgenommen und historische Wetterextreme geschildert, so Eugen Gliege. „Die Bräuche habe ich in Archiven zusammengetragen. Auch auf die 1994 veröffentlichte Broschüre der Rathenowerin Erika Gutjahr 'Havelländers Jahreslauf. Bräuche und Rezepte' konnte ich zurückgreifen.“

Viele Monatsnamen gehen auf die Römer zurück. Teilweise wurden sie im Jahreslauf durch die Kalenderreformen „verschoben“. So begann das Jahr der Römer mit dem März.

Mit dem „Treckedach“, dem Umzugstag des bäuerlichen Gesindes auf einen neuen Hof, begann im Havelland am 2. Januar das neue Jahr. Zu den Bräuchen im Havelland zählt das Stifterfest der Schiffergilde Anfang Januar. In Rathenow wurde Anfang März das „Wischebier“ mit Bockbier und Fastnachtsbrezeln gefeiert. Anlass war die erstmals 1688 erwähnte Neuverpachtung der Wiesen bei Hohennauen.

Erntedank und Schlachtefeste

Für den Oktober beschreibt der Rathenower Gustav Pfeil in seinem Tagebuch das Erntedankfest 1835. 1773 wurde es in Preußen als Festtag auf den Sonntag nach Michaelis (29. September) festgelegt. Im November fanden auch im Havelland die Schlachtefeste statt.

In der Adventszeit gab es einige spezielle Bräuche, wie noch Ende des 19. Jahrhunderts das „vom Himmel heruntertuten“ des Weihnachtsmannes an neun Abenden vor Weihnachten oder der besonders unter Schiffern verbreitete kleine drehbare geschmückte Weihnachtsbaum, ähnlich einer großen Weihnachtspyramide.

Vergessene Traditionen

„Während bei den Sagen aus dem Havelland oder auch bei der Bezeichnung von Orten und Landschaftsmarken einige auf die frühere slawische Besiedlung zurückgehen, gibt es kaum Bräuche, die seit der slawischen Zeit noch lebendig sind“, so Gliege weiter. „Zudem gibt es nur wenige Bräuche, die regional auf das Havelland begrenzt sind.“

Eugen Glieges „Das Jahr im Havelland. Havelländische Sitten und Gebräuche“ ist im ab sofort im Buchhandel erhältlich.

