Rathenow

Auf der Südseite des Rathenower Bahnhofs könnten sich schon in naher Zukunft Gewerbebetriebe ansiedeln. Das jedenfalls ist das Ziel der Stadt Rathenow. Sie hat die Planung des rund 46000 Quadratmeter großen Areals so weit vorangetrieben, dass mit der Vermarktung begonnen werden kann.

Früher stand hier das Betonwerk

Zur Erinnerung: Bis zum Jahr 2008 stand auf dem Grundstück die Ruine des Betonwerks. Nachdem dieses abgerissen worden war, diente die Fläche im Buga-Jahr als Pkw-Parkplatz. Im vergangenen Jahr trafen die Stadtverordneten den Beschluss, die Fläche zu erschließen. Die notwendigen Planungen wurden in Auftrag gegeben und sind nun abgeschlossen worden.

Kaum noch freie Flächen

Dass ein Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen besteht, ist unbestritten. Denn im Gewerbegebiet Grünauer Fenn gibt es nach Auskunft von Rathenows Wirtschaftsamtsleiters Alexander Goldmann keine einzige freie Fläche mehr. Und auch das Gewerbegebiet Heidefeld ist zu 75 Prozent belegt. Ähnlich sieht es an der Gasanstalt aus.

Aufteilung der Gesamtfläche

Der Erschließungsplanung zufolge wird die Fläche in elf unterschiedlich große Areale aufgeteilt. Alle Grundstücke liegen am Viertellandsweg. Damit jedes Grundstück optimal erreicht werden kann, sind drei kurze Erschließungsstraßen geplant, die vom Viertellandsweg abgehen.

Nach jetzigem Stand der Planung soll die Fläche in elf Einzelgrundstücke aufgeteilt werden. Quelle: Stadt Rathenow

„Wir können die Zuschnitte je nach Bedarf verändern“, sagt Goldmann. Wenn jemand etwa eine größere Fläche benötige, könnten Teilflächen ohne Problem zusammengelegt werden.

Rund 1,5 Millionen Euro soll die Erschließung des Geländes kosten. Neben den genannten Erschließungsstraßen werden Wasser- und Abwasser-, Gas- und Stromleitungen verlegt. Auch soll die Internetversorgung über Breitband sichergestellt werden.

Vermarktung hat begonnen

Die Vermarktung der Grundstücke hat bereits begonnen. Erste Anfragen sind bereits im Wirtschaftsamt eingegangen. Der Bedarf scheint also vorhanden.

Die Vermarktung der Grundstücke hat bereits begonnen. Quelle: Markus Kniebeler

Die Stadt ist zuversichtlich, einen großen Teil der Investitionssumme gefördert zu bekommen. Entsprechende Programme sehen Fördersätze zwischen 60 und 90 Prozent vor. „Der Antrag bei der Investitions- und Landesbank ist gestellt“, sagt Goldmann.

Bedarf muss nachgewiesen werden

Damit er bewilligt werden kann, muss die Stadt nachweisen, dass es für über 50 Prozent der Fläche ernsthafte Angebote gibt. „Wir werden die Anfragen sammeln“, so Goldmann. Sobald die Zielzahl erreicht sei, werde man diese an die ILB weiterreichen.

Alexander Goldmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Rathenow. Quelle: Rüdiger Böhme

Goldmann muss nicht lange überlegen, wenn man ihn nach den Vorzügen des künftigen Gewerbegebietes fragt. „Die Verkehrsanbindung könnte besser nicht sein“, sagt er. Vom Bahnhof seien es nur ein paar Schritte zu den Grundstücken. Außerdem gebe es eine direkte Anbindung an die B 188-Umgehungsstraße. Und auch die künftige B 102-Umgehung werde, wenn sie in wenigen Jahren fertig werde, unmittelbar an dem Gewerbegebiet vorbeiführen.

Preise werden noch festgelegt

Wie teuer der Quadratmeter wird, kann Goldmann noch nicht genau sagen. Aber der Preis werde, je nach Lage, wohl irgendwo zwischen 10 und 20 Euro liegen.

Interessenten können sich über das künftige Gewerbegebiet auf der Internetseite der Stadt informieren (https://www.rathenow.de/wirtschaft-bauen/immobilienangebote/gg-b188/). Telefonische Auskünfte erteilt das Wirtschaftsamt unter der Nummer 03385/596380.

Von Markus Kniebeler