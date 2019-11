Löschfahrzeug für die Feuerwehr

Rathenow

Die Rathenower Feuerwehr soll im kommenden Jahr ein neues Löschfahrzeug erhalten. Die Stadtverordneten haben am Mittwochabend einen entsprechenden Beschluss verabschiedet. Demzufolge wird die Stadt beim Land einen Antrag auf Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges stellen. Knapp 500 000 Euro soll das Fahrzeug kosten.

Die Chancen, dass zwei Drittel der Summe vom Land gefördert werden, sind gut. Denn nach den verheerenden Waldbränden der vergangenen Jahre hat das Land entscheiden, die Anschaffung geländegängiger Löschfahrzeuge, die bei Waldbränden eingesetzt werden können, vorrangig zu fördern.

Das geht allerdings zu Lasten eine anderen dringlichen Anschaffung. Ursprünglich sollte die defekte Drehleiter der Rathenower Feuerwehr ersetzt werden. Anfangs sah es auch so aus, dass das Land diese Investition fördern würde. Doch nach der oben genannten Änderung der Förderstragie gibt es momentabn kein Geld für Drehleitern. Bauamtsleiter Matthias Remus kündigte an, dass die Stadt für die kommenden zwei Jahre eine Drehleiter anmieten werde. In dieser Zeit soll das Geld für den Neukauf einer Drehleiter herangeschafft werden.

Von Markus Kniebeler