Rathenow

Seit 2013 betreibt Ronny Kraatz das Restaurant American Monster in Rathenow am Haveltorkino. Das Restaurant ist im amerikanischen Style von Route 66 eingerichtet und erinnert so auch an Marilyn Monroe und American Football. Viele Fans, die diese Lebenseinstellung teilen, hat American Monster. Ronny Kraatz selbst liegt die amerikanische Kultur im Blut.

„Mich hat Amerika schon immer interessiert. Ich habe viel darüber gelesen, Filme gesehen, und Freunde haben mir von dort berichtet“, so Ronny Kraatz.

Ronny Kraatz liebt große Tracks, amerikanische Autos und hat selbst American Football gespielt. Seine Leidenschaft ist natürlich sein Restaurant. Vieles hat er in der Zeit als Gaststätteninhaber erlebt. Was dann 2020 geschah, hätte er nie geahnt. „Plötzlich stand ein Lockdown an. Wir waren gerade auf unserer Weihnachtsfeier, als wir die Rede von Frau Merkel hörten. Ab Mittwoch hieß es dann keine Gäste mehr. Da waren wir schon geschockt“, so der Inhaber des American Monsters.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Lieferservice auf die Situation eingestellt

Jetzt hieß es für den Gastronomen und sein Team zu überlegen, wie man mit der Situation umgehen solle. „Wir haben während Corona den Betrieb nicht eingestellt. Wir haben uns entschieden, einen Außerhausverkauf mit Lieferservice anzubieten. Das ist zwar für unsere Produkte nicht so ideal und kostet auch viel Mehraufwand durch den Lieferservice“, erklärt der Restaurantbesitzer.

Umso mehr freute er sich, als er wieder Gäste in seinem Restaurant begrüßen durfte. Doch dann kam die 2G-plus Regel in der Gastronomie, was sich auch wieder auf die Zahl der Gäste auswirkte. „Das lag vor allem daran, dass sich die Leute abends nicht testen lassen konnten. Am Abend hat keine Teststation geöffnet“, so Ronny Kraatz.

Also hieß es wieder überlegen. So kam eine Kooperation mit Andreas Michel von der Gaststätte Waldfrieden in Großwudicke zustande. Andreas Michel betreibt schon ein Testzentrum in seiner Gaststätte. Nun entschloss man sich, auch ein Testzentrum mit dem Namen „Am Kino Rathenow“ für die Abendstunden vor dem American Monster zu eröffnen.

Unterstützung für das Projekt

„Andreas Michel hat es ermöglicht, dass wir hier ein Testzentrum betreiben können. Auch der Bürgermeister des Milower Landes, Felix Menzel, hat unser Projekt unterstützt. Nachdem die bürokratischen Hürden überwunden waren und das Gesundheitsamt seine Erlaubnis erteilt hat, kann es jetzt losgehen“, kündigt Ronny Kraatz an.

Zuvor hatten sich Ronny Kraatz und eine Mitarbeiterin als Coronatester schulen lassen. „Wir haben bei Frau Dr. Rantzsch in Milow das Zertifikat zum Corona-Tester gemacht. Dort wurden uns rechtliche und hygienische Anforderungen genauso wie die Testtechnik erklärt. Dann durften wir uns untereinander testen“, so der frisch zertifizierte Corona-Tester.

Im Testzentrum arbeiten insgesamt vier Leute. Neben Ronny Kraatz und seiner Angestellten auch zwei Mitarbeiter aus Großwudicke.

Kostenlos und ohne Voranmeldung

Das Testzentrum befindet sich in einem Zelt direkt vor der Gasstätte American Monster. Getestet wird Dienstag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

„So können die Leute, die sich kurzzeitig zu einem Gaststättenbesuch entscheiden, testen lassen. Das Testzentrum ist aber nicht nur für unsere Gäste. Im Testzentrum „Am Kino Rathenow“ kann sich jeder testen lassen. Egal, ob man ins Kino oder Theater will oder man einen Test für den Arbeitgeber am Montagmorgen braucht. Die Tests sind kostenlos und ohne Voranmeldung möglich“, so Ronny Kraatz.

„Das Projekt zeigt, dass die Gastronomen in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Deshalb ein Dank an Andreas Michel. Ich wünsche mir nur, dass endlich wieder Normalität in der Gastronomie einkehrt“, so Ronny Kraatz.

Von Jürgen Ohlwein