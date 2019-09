Falkensee

Nun ist es amtlich: Ab 1. Oktober 2019 bietet der Landkreis Havelland das neue VBB-Firmenticket für seine Mitarbeiter an. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag von Landrat Roger Lewandowski und Havelbus-Geschäftsführer Mathias Köhler in Falkensee unterzeichnet.

Kreisverwaltung als Vorreiter

