Neujahrskonzert in Rathenow: Viele glückliche Gesichter im Kulturzentrum

Rathenow

Das Neujahrskonzert zum Jahresstart im Rathenower Kulturzentrum ist eine echte Tradition. Am Sonnabend, 8. Januar 2022, nun gab das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter der Leitung von Musikdirektor Christian Fitzner aus diesem Anlass zwei Vorstellungen mit populären klassischen Kompositionen – wegen der Verunsicherung durch Corona aber erstmals nicht vor ausverkauftem Haus. „Toll, dass Sie wieder da sind und unter den schwierigen Umständen den Weg hier her gefunden haben“, begrüßte Musikdirektor Fitzner die Besucher nach dem Auftakt, der Ouvertüre aus Gioachino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“.

Die Solisten waren international besetzt. Quelle: Uwe Hoffmann

Munter ging es weiter mit „Au fond du temple saint...“ aus George Bizets „Die Perlenfischer“ und Camille Saint-Saëns’ „Mon coeur“ aus „Samson et Dalila“. Laut Musikdirektor Christian Fitzner „eine wunderschöne Arie, wie sie nur die Franzosen schreiben können – mit diesen Klangteppichen“. Wie gewohnt, moderierte er das Konzert in humorvoller, unterhaltsamer Art.

Die Solisten des Neujahrskonzerts 2022 waren Sopranistin Rebekka Reister, Mezzosopranistin Johanna Brault aus Marseille, der chilenische Tenor Guillermo Valdez und der Bariton Ilya Lapich, der aus Rostov am Don (Russland) stammt. Ihr ausdrucksvoller Gesang und ihre durchaus auch humorvolle Umsetzung der Arien wurde mit viel Applaus durch die Zuschauer belohnt. „Auch wenn hinten noch ein paar Reihen frei sind, kommt von den Zuschauern hier vorn deutlich mehr auf die Bühne zurück“, gab Christian Fitzner seinen Eindruck wieder und lobte den Enthusiasmus der rund 300 und in der späteren Vorstellung noch einmal etwa 200 Zuschauer. Beide Konzerte fanden unter 2G-Bedingungen, mit Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung, statt.

Impressionen vom Neujahrskonzert 2022 im Kulturzentrum Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Auch die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, Kathrin Fredrich, war von dem 100-minütigen Konzert – auch noch zur zweiten Vorstellung – angetan. Im Namen der Zuschauer überreichte sie zum Finale Dirigent Fitzner und den vier Solisten Blumen.

„Es war so schön, so schön, so schön“

„Es war so schön, so schön, so schön“, kamen bereits die Zuschauer der ersten Vorstellung den wartenden Gästen für das zweite Konzert aus dem Veranstaltungssaal entgegen. Sie waren offensichtlich sehr dankbar, dass das Konzert, nach dem Ausfall im vergangenen Jahr, 2022 nun wieder stattfand.

Für die Solisten gab es Blumen. Quelle: Uwe Hoffmann

Denn für viele Westhavelländer gehört das Neujahrskonzert im Kulturzentrum zu einer jahrelangen Tradition. So auch für ein Ehepaar aus Nennhausen, welches inzwischen seit mehreren Jahrzehnten stets am 1. Januar das traditionelle Neujahrskonzert der Berliner Philharmoniker im Fernsehen verfolgt. Siegfried Grähn und seine Ehefrau kommen seit dem ersten Rathenower Neujahrskonzert vor über 20 Jahren regelmäßig zu der jährlichen Veranstaltung ins Kulturzentrum. „Das neue Jahr fängt für uns traditionell mit dem Neujahrskonzert an. Das gehört einfach dazu!“, sagt Karin Grähn. Seit etwa sechs Jahren bringen sie inzwischen auch Freunde aus Berlin zu der Veranstaltung mit. „Bei uns in Berlin ist ja nichts los“, scherzt das Ehepaar Jäger. „Wir kommen gern zum Jahresauftakt nach Rathenow. Die Stimmung zum Konzert ist hier immer so toll. Dazu kommt das gemeinsame Erlebnis!“

Premnitzer Franz Fischer hat auch 2022 einen Gastauftritt

Zur ersten der beiden Vorstellungen hatte am Sonnabend Franz Fischer seinen bereits zwölften Einsatz als Gastdirigent zweier Stücke. Am 30. November 2021 beging der langjährige Premnitzer Chorleiter und Dirigent seinen 93. Geburtstag. Zu seinem 80. Geburtstag hatte sich dem Premnitzer mit seinem ersten Gastauftritt als Dirigent einen Geburtstagswunsch erfüllt, der längst für alle Beteiligten zur jährlichen Tradition geworden ist.

Impressionen vom Neujahrskonzert 2022 im Kulturzentrum Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Eine Premiere indes war der Abend für Kathrin Fredrich. Denn sie hatte ihren ersten „Auftritt“ als neue Geschäftsführerin des Kulturzentrums seit Jahresbeginn. „Ich wünsche Ihnen so viele heitere Stunden und Veranstaltungen hier im Haus und so wenig Corona-Auflagen wie möglich und hoffe, dass Sie uns als Zuschauer treu bleiben“, begrüßte sie die Zuschauer vor dem Konzertbeginn im Theatersaal herzlich.

Weitere Höhepunkte im Kulturzentrum im Januar und Februar

Von Uwe Hoffmann